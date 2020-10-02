Тищенко відповів на плівки Лероса: фейки і "муральщина"

Народний депутат Микола Тищенко назвав записи оприлюднені нардепом Гео Леросом щодо його контактів із "смотрящим за Києвом" Денисом Комарницьким погано зробленим фейком і "муральщиною".

Джерело: коментар прессекретаря Тищенко, наданий УП, Телеграм Тищенка

Коментар дослівно: "Ми живемо і будуємо правову європейську державу, де чільна роль належить закону. Я закликаю дотримуватися всіх в першу чергу закону. І вірити фактам. А все інше - це муральщина. І ім'я їй - зрадник Гео Лерос".

Пряма мова Тищенка у Телеграмі: "Послухав аудіомікс від головного зрадника України.

Хочу запитати у замовників цього концерту. Ви самі хоч послухали, що ви даєте? Це ж навіть на фейк не тягне! Якби було хоч щось реальне, то пішли б з цим в НАБУ, а не в YouTube. Вже одне це показує, як оцінюють замовники виступ своєї тушки".

"Лерос ніяк не зрозуміє, що не світить йому навіть бути YouTube-зіркою. Відмивати гроші на муралах - ось його".

Деталі: Тищенко заявив, що з усіма обвинуваченнями Леросу треба йти до НАБУ.

Що цьому передувало: 2 жовтня Лерос оприлюднив шматки записів розмов, які, за його твердженням, вказують на те, що президент Володимир Зеленський і голова його офісу Андрій Єрмак покривають корупційні дії Дениса Комарницького у Києві.