Лерос продемонстрував записи розмов "кума Єрмака" зі "смотрящим за Києвом"

Народний депутат Гео Лерос оприлюднив шматки записів розмов, які, за його твердженням, вказують на те, що президент Володимир Зеленський і голова його офісу Андрій Єрмак покривають корупційні дії Дениса Комарницького у Києві.

Джерело: відеоблог Лероса на Youtube

Деталі: За словами Лероса, колишній співголова фракції "Блоку Леоніда Черновецького" в Київраді Комарницький, якого скандальний нардеп називає "головним корупціонером у Києві", говорив по гучному зв'язку з Миколою Тищенком – кумом голови Офісу президента Андрія Єрмака.

Нібито Комарницького вдалося підслухати навіть у лазні після обшуків у нього в липні. Прослушку в лазні, за словами Лероса, встановили СБУшники, які розслідують "корупцію Кличка".

Імовірно, саме ці записи Лерос намагався увімкнути у Верховній Раді 30 вересня перед тим, як заявити, що нардеп "Слуги народу" Микола Тищенко та Денис Комарницький готують на нього напад.

Комарницький пов'язаний зі Степаном Черновецьким – сином колишнього мера Києва Леоніда Черновецького та власником IG бизнес-центру, нагадує Гео Лерос.

За словами Лероса, "банда смотрящих голови Офісу президента орудує під дахом Зеленського".

Нардеп показує монтаж фраз.

Нібито Комарницький каже ймовірно Тищенкові: "Я боєць стійкий. Вони мене дестабілізувати пробували. Я навіть на Лук'янівці два місяці був, вони навіть вирок вп*здячили... Такого у мене ніколи не було: щоб якась собака подивилася в нашу сторону – а ми по кутах розбіглися... Їм із нами не пощастило. Вони не тих кусають. Все, Коль. Все заберемо. Ось ти подивишся".

І інша фраза (можливо, вирвана з контексту – УП): "Він розраховує його отримати, а він його не отримає при нашій владі. Тому що це все, бл*дь, украдено".

Голоси, що приписуються Комарницькому й Тищенку, також обговорюють зниклі ванти, які були закуплені для будівництва Подільсько-Воскресенського моста.

Ще нібито Комарницький каже комусь із фракції СН, що "справа долетіла до Першого, слава Богу, і Андрій включився". При цьому він пропонує створити депутатську групу, яка буде підтримувати Зеленського.

Пряма мова Лероса: "У Комарницького провели обшуки, пов'язані з корупцією на Воскресенському мосту (навколо його будівництва – ред.). Він зв'язується зі своїм партнером Тищенком, який загасив цю справу за допомогою Зеленського і Єрмака. За що "смотрящий" йому дуже вдячний.

Більше Комарницького ніхто не чіпає. З МВС порішав "перший", а в СБУ рулить подільник Комарницького – товариш Наумов, начальник внутрішньої безпеки СБУ. Відомо, що начальнику київської СБУ Головашу він взагалі віддає відсоток від усіх бюджетних платежів. Тому сумки в СБУ Комарницький завозить на оперативному авто СБУ – прямо у двір Служби безпеки".

Інші подробиці: Гео Лерос також стверджує, що Комарницький увів своїх людей у списки партії "Слуга народу" на місцеві вибори.



Виключений із фракції "Слуга народу" нардеп анонсував другу частину добірки записів про розклад сил у Києві, а також на доказ підготовки нападу на нього.

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