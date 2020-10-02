Лерос продемонстрував записи розмов "кума Єрмака" зі "смотрящим за Києвом"

Народний депутат Гео Лерос оприлюднив шматки записів розмов, які, за його твердженням, вказують на те, що президент Володимир Зеленський і голова його офісу Андрій Єрмак покривають корупційні дії Дениса Комарницького у Києві.

Джерело: відеоблог Лероса на Youtube

Деталі: За словами Лероса, колишній співголова фракції "Блоку Леоніда Черновецького" в Київраді Комарницький, якого скандальний нардеп називає "головним корупціонером у Києві", говорив по гучному зв'язку з Миколою Тищенком – кумом голови Офісу президента Андрія Єрмака. Нібито саме так його вдалося підслухати навіть у лазні після обшуків у Комарницького в липні.

Імовірно, саме ці записи Лерос намагався увімкнути у Верховній Раді 30 вересня перед тим, як заявити, що нардеп "Слуги народу" Микола Тищенко та Денис Комарницький готують на нього напад.

Комарницький пов'язаний зі Степаном Черновецьким – сином колишнього мера Києва Леоніда Черновецького та власником IG бизнес-центру, нагадує Гео Лерос.

Пряма мова Лероса: "У Комарницького провели обшуки, пов'язані з корупцією на Воскресенському мосту (навколо його будівництва – ред.). Він зв'язується зі своїм партнером Тищенком, який загасив цю справу за допомогою Зеленського і Єрмака. За що "смотрящий" йому дуже вдячний.

Більше Комарницького ніхто не чіпає. З МВС порішав "перший", а в СБУ рулить подільник Комарницького – товариш Наумов, начальник внутрішньої безпеки СБУ. Відомо, що начальнику київської СБУ Головашу він взагалі віддає відсоток від усіх бюджетних платежів. Тому сумки в СБУ Комарницький завозить на оперативному авто СБУ – прямо у двір Служби безпеки".

Інші подробиці: Гео Лерос також стверджує, що Комарницький увів своїх людей у списки партії "Слуга народу" на місцеві вибори.



Він анонсував другу частину добірки записів про розклад сил у Києві, а також на доказ підготовки нападу на нього.