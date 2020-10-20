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Ірландія першою у Європі повертає жорсткий "локдаун" для боротьби з коронавірусом

Вівторок, 20 жовтня 2020, 09:28
Фото з Twitter ЄП

Уряд Ірландії вирішив повернути безпрецедентні обмеження для стримання епідемії коронавірусу на всій території країни, майже ідентичні тим, що діяли навесні 2020 року під час "першої хвилі".

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє ВВС.

"Локдаун" почне діяти з опівночі 21 жовтня і попередньо оголошується на шість тижнів, але переглянути обмеження планують через чотири тижні. 

Магазини, які не продають товари першої необхідності, а також перукарні, повинні будуть припинити роботу. Ресторани зможуть продавати страви тільки "з собою".

Водночас промислові підприємства продовжать роботу. Також не закриватимуть школи і ясла.

Людей просять не виходити з дому без нагальної потреби. Компанії повинні перевести працівників на дистанційну роботу, якщо це дозволяє їхня сфера діяльності. 

Виходити з дому для занять спортом буде дозволено не далі ніж у межах 5 км від домівки. Більш далекі подорожі можливі лише для роботи та з інших невідкладних причин, а порушення каратимуться штрафами.

Приватні зібрання у домівках чи садах заборонені. Приходити у гості можливо тільки для піклування про близьких чи висловлення співчуттів у разі особливих обставин  в родині. Домогосподарствам, де лише один дорослий, дозволяють кооперуватися з одним іншим для взаємної допомоги. 

Зустрічі з людьми, які не проживають разом, можливі лише надворі, якщо там разом перебувають члени не більш ніж двох домогосподарств, та якщо це не далі 5 км від їхніх домівок. 

Приватні події з низкою гостей можливі лише для особливих подій, таких як весілля та похорони - за участі не більше 25 осіб та 10 осіб відповідно. 

Також продовжаться професійні спортивні події.

В Ірландії кількість заражень коронавірусом почала стрімко зростати з початку жовтня і вже досягла найбільших показників "першої хвилі" - близько 1200 нових випадків щоденно.

Настільки жорсткі обмеження наразі запровадив лише британський Уельс. Там заходи включають закриття другорядних підприємств роздрібної торгівлі, закладів відпочинку і готельного бізнесу, ресторанів та барів.

Теми: Ірландіякоронавірускарантин


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