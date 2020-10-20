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Українці назвали три головні проблеми країни

Вівторок, 20 жовтня 2020, 12:08
Фото Міноборони

Головними проблемами країни українці вважають війну на Донбасі, корупцію та безробіття.

Джерело: результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного 8-15 жовтня

Дослівно: "Топ-3 проблемами, на думку респондентів (яким пропонувався перелік), є війна на Донбасі (63% респондентів зараховують цю проблему до топ-3), корупція (53%) та безробіття (43%)".

 

Деталі: Далі йдуть комунальні тарифи (29%) та запобігання економічній кризі/розвиток економіки (28%).

А боротьба з розповсюдженням коронавірусу лише на 8-му місці (11%).

Дослідження тривало з 8 до 15 жовтня. Методом особистого інтерв'ю з використанням планшета було опитано 1009 респондентів від 18 років, що мешкають у 73 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим).

У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і без врахування дизайн-ефекту) не перевищує: 3,1% для показників близьких до 50%, 2,7% – для показників близьких до 25%, 2,1% – для показників близьких до 12%, 1,4% – для показників близьких до 5%.

Українська правда
Теми: УкраїнавійнаДонбасопитування


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