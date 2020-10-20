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Найбільше корупцію пов’язують з Порошенком та його партією - опитування

Вівторок, 20 жовтня 2020, 12:41
Найбільше корупцію пов’язують з Порошенком та його партією - опитування

Більшість українців не можуть назвати політика чи партію з бездоганною репутацією, найбільше корупцію пов’язують із 5-м президентом України Петром Порошенком та його політсилою.

Джерело: результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного 8-15 жовтня

Деталі: Респондентів під час інтерв’ю просили запитати, кого з 10 політиків зі списку вони найбільше асоціюють з корупцією, а кого – з бездоганною репутацією. З корупцією найбільше респондентів асоціюють Петра Порошенка (53%), Юлію Тимошенко (35%), Віктора Медведчука (29,5%), Юрія Бойка (24%). Далі йде чинний президент Володимир Зеленський (10%).

 

68% респондентів не можуть назвати жодного політики з переліку, який, на їхню думку, має "бездоганну репутацію". Відносно найчастіше називалися В. Зеленський (12%) і С. Притула (9%).

Також із корупцією найбільше респондентів асоціюють партії "ЄС" (49%), "Батьківщину" (32%) і "ОПЗЖ" (31%). По 14% назвали "Опозиційний блок" і "Слугу народу".

71% респондентів не змогли назвати хоча б 1 партію, яка, на їхню думку, асоціюється з "бездоганною репутацією". Відносно найбільше респондентів називали "Слугу народу" (6%), "Силу і честь" (5%), "ЄС" (5%), "ОПЗЖ" (4,5%).

Довідково: КМІС провів опитування з 8 до 15 жовтня. Методом особистого інтерв'ю з використанням планшета соціологи опитали 1009 респондентів від 18 років, що мешкають у 73 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим).

У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і без врахування дизайн-ефекту) не перевищує: 3,1% для показників близьких до 50%, 2,7% – для показників близьких до 25%, 2,1% – для показників близьких до 12%, 1,4% – для показників близьких до 5%.

Українська правда

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Теми: корупціясоціологіяопитуванняПорошенко
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