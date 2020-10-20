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"Золоті паспорти": Єврокомісія почала розслідування щодо Кіпру та Мальти

Вівторок, 20 жовтня 2020, 14:38

Європейська комісія почала розслідування щодо Кіпру та Мальти в зв'язку з можливими порушеннями в їх схемах отримання громадянства для інвесторів, так званих схем "золотих паспортів".

Як повідомляє "Європейська правда", відповідну заяву розміщено на сайті Єврокомісії.

Єврокомісія запустила процедуру порушення прав проти Кіпру та Мальти, розіславши листи з офіційним повідомленням щодо їх схем.

Комісія вважає, що надання цими державами-членами їх громадянства - і, отже, громадянства ЄС - в обмін на заздалегідь визначений платіж або інвестиції і без реального зв'язку з зацікавленими державами-членами, несумісне з принципом щирого співробітництва, закріпленим в Договорі ЄС.

На думку Брюсселя, через характер громадянства ЄС такі схеми мають наслідки для Союзу в цілому. Коли держава-член надає громадянство, відповідна особа автоматично стає громадянином ЄС і користується усіма правами, пов'язаними з цим статусом, такими як право пересуватися, проживати і працювати в межах ЄС або право голосувати на муніципальних виборах, а також має право голосу на виборах в Європарламент.

У кіпрського і мальтійського урядів є два місяці, щоб відповісти на листи з офіційним повідомленням. Якщо відповіді не задовольнять Комісію, вона може винести Мотивовану думку з цього питання.

Комісія часто висловлювала серйозну заклопотаність з приводу схем отримання громадянства інвесторами і певних ризиків, властивих таким схемам. Ці ризики пов'язані, зокрема, з безпекою, відмиванням грошей, ухиленням від сплати податків і корупцією.

Нагадаємо, аудиторська служба Кіпру у своєму звіті нещодавно заявила, що тисячі паспортів могли бути видані без належного дозволу в рамках схеми громадянства в обмін на інвестиції.

Раніше кіпрська газета Politis опублікувала імена 34 власників "золотих паспортів", до правомірності видачі яких виникли питання у кіпрської влади. Серед них - сім громадян України, в тому числі Ігор Коломойський та Костянтин Григоришин.

"Українська правда" у Threads

Теми: КіпрЄвропапаспорт
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