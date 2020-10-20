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У Німеччині затримали дідуся, який оббризкав з балончика порушників дистанції

Вівторок, 20 жовтня 2020, 15:46

У Німеччині поліція затримала 71-річного чоловіка, який застосував перцевий балончик до людей, які, як він стверджує, не дотримувалися з ним безпечної дистанції.

Як повідомляє Deutsche Welle, про це заявили у поліції Аахена, пише "Європейська правда".

Як повідомляє поліція, літній чоловік, йдучи по парковій дорозі, оцінив, що люди наблизилися до нього занадто близько, та застосував перцевий балончик проти двох бігунів, а потім двох велосипедистів.

Велосипедисти, пара віком 49 і 51 років, змогли злізти з велосипедів, не травмувавши себе і перехожих, та викликали поліцію. 

Дідусь пояснив патрульним, які прибули на місце події, що у нього не було іншого способу вберегти себе, "групу ризику", і змусити людей дотримуватися безпечної дистанції.   

Проти чоловіка відкрили провадження за фактом завдання фізичних ушкоджень та небезпечного перешкоджання дорожньому руху. 

Поліцейські поки що шукають двох інших свідків - бігунів, які теж постраждали від балончика, щоб почути їхню версію подій.

"Українська правда" у Threads

Теми: НімеччинакоронавірусCovid-2019
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