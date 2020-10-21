Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

У Грузії озброєний чоловік захопив заручників у банку і вимагає $500 тисяч

Середа, 21 жовтня 2020, 17:08

У грузинському місті Зугдіді стався напад на філію "Банку Грузії", 19 осіб опинилися в заручниках.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на телеканал Rustavi 2.

За попередніми даними, нападник один, він взяв у заручники співробітників банку і відвідувачів. Один із співробітників встиг натиснути на кнопку тривоги.

Один із заручників зробив заяву, в якій вказав, що нападник вимагає 500 000 доларів.

"У будівлі 19 осіб, в одній кімнаті озброєний до зубів нападник, з автоматом, пістолетом, гранатою, яку він постійно тримає в руці, тому будь-яке насильницьке рішення ситуації виключено", - сказав він.

 

За даними "Грузія Онлайн", частина заручників покинула філія банку. П'ять заручників залишили будівлю за допомогою пожежного крана.

Теми: Грузіянападбанки


powered by lun.ua
Головне сьогодні

"Мінус" 75 мільярдів: ЕП публікує засекречений аудит "Нафтогазу"

"Слуга народу" хоче скасувати другий тур для місцевих виборів

В офісі Зеленського готують кадрові перестановки – джерела

Вибори-2020: ЦВК попереджає, що підрахунок голосів буде тривалим

Нові антирекорди COVID: в Україні 6 719 хворих за добу і 141 смерть

"Слуги народу" поїхали на Донбас на два дні перед виборами

Усі новини...
Грузія
У Грузії зафіксували рекорд за кількістю заражень коронавірусом
У Грузії вперше зареєстрували понад 500 заражень Covid-19 за добу
Список партії Саакашвілі на виборах в Грузії очолив співак Кікабідзе
Останні новини
17:29
Прем'єр Вірменії Пашинян закликав свій народ до зброї
17:26
ЗМІ порахували, скільки разів за 26 років Лукашенко заявляв, що не тримається за владу
17:08
Дисциплінарна палата винесла попередження Портнову за хамство і погрози в соцмережах
17:08
Справа Шеремета: суд відмовився допитувати Зеленського, Авакова і Рябошапку
17:08
фотоУ Грузії озброєний чоловік захопив заручників у банку і вимагає $500 тисяч
16:59
Брудне повітря вбиває півмільйона немовлят за рік по всьому світу
16:54
Кабмін виділив 300 мільйонів на будівництво шляхопроводу у Херсоні
16:42
У Харкові затримали антимайданівця "Топаза", але уже відпустили
16:22
У Києві з різницею в день двоє хворих на COVID викинулись із вікна
16:19
Уряд розробив стратегію, як знизити удвічі смертність на дорогах
Усі новини...