Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Спецслужби США звинуватили Росію та Іран у втручанні в вибори-2020

Четвер, 22 жовтня 2020, 11:55

Спецслужби США звинуватили Іран і Росію в спробі використати дані виборців, щоб посіяти хаос напередодні президентських виборів в США 3 листопада.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Voice of America.

Таку заяву директор національної розвідки Джон Реткліфф зробив під час пресконференції пізно ввечері в середу, намагаючись заспокоїти американців.

"Ми підтвердили, що деяка інформація про реєстрацію виборців була отримана Іраном і, окремо, Росією", - сказав він. 

Реткліфф додав, що обидві країни "зробили певні дії, щоб вплинути на громадську думку щодо наших виборів".

Реткліфф не сказав, як Росія використала інформацію. Але він звинуватив іранських кіберзлочинців в тому, що протягом минулої доби вони організували активність, спрямовану проти президента США Дональда Трампа.

"Ми вже бачили, як Іран відправляє "підроблені" електронні листи, призначені для залякування виборців, розпалювання громадських заворушень і заподіння шкоди президенту Трампу", - сказав він.

Реткліфф запевнив, що, незважаючи на спроби Ірану і Росії підірвати довіру виборців, "наші виборчі системи стійкі".

Директор ФБР Крістофер Рей також виступив із заявою, запевнивши американців в тому, що ФБР не потерпить спроб іноземного втручання у вибори.

Окрім електронних листів, сказав Реткліфф, Іран також несе відповідальність за поширення відео, у якому йдеться про використання підроблених бюлетенів деякими виборцями. 

"Це відео і будь-які заяви про нібито фальсифіковані бюлетені не відповідають дійсності", - сказав він.

Теми: СШАРосіяІран


powered by lun.ua
Головне сьогодні

фото Книга "Справа Василя Стуса" знову пішла у друк

фотоБалуха виписали з лікарні після побиття

Як "попередники": Зеленський дав інтерв’ю 4 каналам

7 053 нових випадки COVID зафіксували в Україні 21 жовтня

Коронавірус: в Європі та світі діагностували рекордну кількість заражень

Новини 21 жовтня: перестановки в ОПУ, скасування другого туру виборів

Усі новини...
США
Адвокат Трампа з'явиться у новому фільмі про "Бората": каже, що його підставили
У 2019 році в Києві продавали компромат на Байдена за $5 мільйонів — TIME
Розвідка США вважає, що РФ причетна до публікації листів сина Байдена
Останні новини
12:43
Тепло і сухо: якою буде погода у найближчі дні
12:41
МЗС заявило рішучий протест незаконним розкопкам в окупованому Криму
12:33
інфографіка Майже третина українців досі нічого не знають про опитування Зеленського
12:23
"Нафтогаз" увів в експлуатацію другу сонячну електростанцію
12:20
Данілов хоче виробляти зброю з країнами НАТО і натякає на високоточну
12:10
Як і чим діти харчуватимуться в школах і садках: у МОЗ розробили проєкт постанови
12:08
фотоНа Харківщині спалили машину кандидата від "Євросолідарності"
12:07
Антирекорд коронавірусу в Києві: діагноз поставили 631 людині
12:02
Київ закупив 200 білоруських автобусів у лізинг без оголошення тендеру
12:00
фото Книга "Справа Василя Стуса" знову пішла у друк
Усі новини...