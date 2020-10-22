Спецслужби США звинуватили Росію та Іран у втручанні в вибори-2020

Спецслужби США звинуватили Іран і Росію в спробі використати дані виборців, щоб посіяти хаос напередодні президентських виборів в США 3 листопада.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Voice of America.

Таку заяву директор національної розвідки Джон Реткліфф зробив під час пресконференції пізно ввечері в середу, намагаючись заспокоїти американців.

"Ми підтвердили, що деяка інформація про реєстрацію виборців була отримана Іраном і, окремо, Росією", - сказав він.

Реткліфф додав, що обидві країни "зробили певні дії, щоб вплинути на громадську думку щодо наших виборів".

Реткліфф не сказав, як Росія використала інформацію. Але він звинуватив іранських кіберзлочинців в тому, що протягом минулої доби вони організували активність, спрямовану проти президента США Дональда Трампа.

"Ми вже бачили, як Іран відправляє "підроблені" електронні листи, призначені для залякування виборців, розпалювання громадських заворушень і заподіння шкоди президенту Трампу", - сказав він.

Реткліфф запевнив, що, незважаючи на спроби Ірану і Росії підірвати довіру виборців, "наші виборчі системи стійкі".

Директор ФБР Крістофер Рей також виступив із заявою, запевнивши американців в тому, що ФБР не потерпить спроб іноземного втручання у вибори.

Окрім електронних листів, сказав Реткліфф, Іран також несе відповідальність за поширення відео, у якому йдеться про використання підроблених бюлетенів деякими виборцями.

"Це відео і будь-які заяви про нібито фальсифіковані бюлетені не відповідають дійсності", - сказав він.