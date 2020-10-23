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Від "Джавелінів" до "друга Кім Чен Ина": Трамп і Байден провели останні дебати

П'ятниця, 23 жовтня 2020, 07:12

Під час президентських дебатів, що відбулися у США в ніч на п’ятницю (уранці за київським часом) кандидати Дональд Трамп та Джо Байден присвятили частину часу міжнародним питанням.

Про це повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Дискусія кандидатів стала їхніми останніми дебатами перед виборами, що відбудуться 3 листопада. Таким чином, замість трьох раундів дебатів відбулося два – одна телесуперечка була скасована через хворобу Трампа.

Як повідомляла "Європейська правда", дебати відбули за зміненим правилами. Зокрема, модераторові дали право вимикати мікрофон одного з кандидатів, поки говорить інший. Це стало головною відмінністю нинішніх дебатів від тих, що відбулися наприкінці вересня, адже минулого разу телешоу відбувалося "в режимі бою без правил" і запам1яталося численними перебранками опонентів, під час яких ті називали один одного "клоун", "брехун", "цуцик Путіна" тощо.

Міжнародна політика США не була однією з головних тем дебатів, але її зачепили під час обговорення інших питань, зокрема – говорячи про втручання Росії у американські вибори, Байден звинуватив Трампа у використанні неперевіреної інформації від РФ.

"Його друг Руді Джуліані – це ж немов російський заручник. Йому надавали інформацію, яку росіяни... яка не є правдою",  - обурився Байден, заявивши, що радник за питань безпеки нібито попереджав Трампа про небезпечні зв’язки Джуліані з РФ.

Трамп у відповіді запевнив, що він є противником РФ, бо надавав Україні більшу допомогу для боротьби проти російської агресії, згадавши зокрема постачання "Джавелінів".

"Нікого не було жорсткішого, ніж я, стосовно  Росії.  Починаючи з санкції... Коли він (Байден у часи президента Обами - ЄП) продавав (постачав до України) подушки та ковдри, я продавав Україні протитанкову зброю. Тому немає нікого жорсткішого стосовно Росії, ніж Дональд Трамп", - - заявив президент.

Також під час дебатів піднімали питання відносин США та Північної Кореї, у тому числі кількох зустрічей Трампа із лідером КНДР Кім чен Ином, які відбулися попри те, що раніше такі контакти вважали неприйнятними.

Трамп заявив, що зустрічався із північнокорейським диктатором щоби уникнути війни.

"У нас (із Північною Кореєю) дуже добрі відносини і немає війни", - пояснив він.

Це викликало жорстку критику Байдена. "Він легітимізував КНДР. Він називає своїм добрим товаришем вбивцю, головоріза... у підсумку  вони отримали ракети, здатні досягнути території США простіше нід будь-коли, - пояснив Джо Байден. - Це немов говорити про добрі відносини з Гітлером перед його вторгненням до решти країн Європи".

Детальніший аналіз дебатів читайте на Європравді згодом.

Про  деталі першого раунду дебатів – читайте у статті в режимі "бою без правил": хто виграв у президентських дебатах Трампа та Байдена.

Теми: СШАвибори


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