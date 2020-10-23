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У Польщі нові протести проти заборони абортів

П'ятниця, 23 жовтня 2020, 20:37

У Польщі в пятницю проходить другий день протестів через рішення Конституційного трибуналу про майже повну заборону абортів.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на TVN24.

Демонстрації проходять у Вроцлаві, Познані та Кракові, протести також заплановані в інших містах.

У Вроцлаві акція почалася біля головного залізничного вокзалу, потім учасники рухались в напрямку центру міста.

 

Зустріч була зареєстрована на 25 осіб, але прийшло набагато більше людей. Серед гасел на банерах були "Похорон жіночих прав" та "Jeszcze Polka nie zginęła", змінений рядок з національного гімну

Під час демонстрації у Вроцлаві поліція нагадувала учасникам про стан епідемії та пов'язане з цим зобов'язання тримати дистанцію та закривати рот та ніс.

 

Поліція зупинила демонстрацію на мосту, і демонстранти були змушені шукати інший прохід. Протестуючі попросили поліцію не застосовувати насильства.

Акції протесту проводяться також у Лодзі, Зеленій Гурі, Кракові та Познані. І тут організатори нагадують про необіхдність дотримуватися санітарних рекомендацій.

 

У Познані протест пройшов у формі прогулянки кількох тисяч людей перед штаб-квартирою правлячою партії "Право і справедливість".

Нагадаємо, у четвер протест проти заборони абортів завершився сутичками із поліцією, яка застосувала сльозогінний газ і затримали 15 учасників.

Конституційний суд Польщі оголосив рішення про те, що аборт через дефекти плоду суперечить Конституції, встановивши правову основу, яка рівносильна майже повній забороні на переривання вагітності в країні. 

Детальніше про питання абортів у Польщі читайте у статті - Новий "чорний протест": у Польщі захищають аборти і незалежні суди



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