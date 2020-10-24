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Глави МЗС Латвії і Естонії пішли на карантин через коронавірус у словенського міністра

Субота, 24 жовтня 2020, 13:46
Глави МЗС Латвії і Естонії пішли на карантин через коронавірус у словенського міністра

Глава міністерства закордонних справ Латвії Едгар Ринкевич пішов у карантин після зустрічі зі своїм словенським колегою Анже Логаром, тест на коронавірус якого виявився позитивним, так само вчинив і глава МЗС Естонії Урмас Рейнсалу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал ERR.

Ринкевич прийняв рішення працювати віддалено після зустрічі з Логаром в Ризі в середу.

При цьому після саміту міністрів країн ЄС, що проходив минулого тижня, серед учасників якого були виявлені двоє інфікованих, Ринкевич в карантин не пішов.

У п'ятницю ввечері про самоізоляцію оголосив і Урмас Рейнсалу. Він зустрічався з Логаром в Таллінні у вівторок.

"Наступного тижня у нас буде "Балтійський карантин" замість "Балтійського міхура", принаймні на рівні міністрів закордонних справ", – написав у соцмережах Рейнсалу.

Анже Логар повернувся з туру країнами Балтії в четвер. У Логара, який здав позитивний тест на коронавірус, немає симптомів хвороби, але він і його найближче оточення найближчі десять днів проведуть в самоізоляції.

Теми: ЛатвіяЕстоніяСловеніякарантинкоронавірус
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