СБУ затримала бойовика, який з 2015 року воював за "ЛНР"

На Луганщині затримали бойовика так званої "ЛНР", який перебував в українському розшуку за підозрою в участі у терористичній організації.

Джерело: повідомлення СБУ

Дослівно: "Зловмисника затримано контррозвідниками у взаємодії з військовослужбовцями 14-ї ОМБр імені князя Романа Великого Збройних Сил України безпосередньо на лінії бойового зіткнення поблизу села Трьохізбенка".

Деталі: За даними слідства, чоловік-уродженець Сватівського району приєднався до російсько-терористичних угруповань наприкінці 2014 року.

У складі так званої "4 Окремої бригади 2 АК НМ ЛНР" він з 2015 року брав участь у бойових діях проти сил АТО/ООС.

Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.