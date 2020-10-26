Партія "Слуга народу" найняла компанію "Зе медіа" для проведення опитування щодо 5 питань президента Володимира Зеленського в день місцевих виборів 25 жовтня.

Джерело: голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко на брфиінгу 26 жовтня

Пряма мова: "Партія "Слуга народу" взяла на себе фінансування опитування, але щоб уникнути звинувачень в агітації, ми свідомо відмовилися від організації цього опитування. Його організовувала стороння компанія, яку ми запросили. Вона називається "Зе медіа".

У неї є повна акредитація і спроможності проводити соціологічні дослідження - і один із засновників є соціологом професійним. Ми з цією компанією працюємо не першу передвиборчу кампанію: працювали на парламентській з ними.



Вони погодилися організувати це опитування - воно не є соціологічним опитуванням, тому тут не має бути якихось особливих вимог, але організувати цю кількість волонтерів-інтерв'юерів, організувати логістику і так далі ця компанія взялася".

Деталі: Вартість опитування голова президенстької партії назвати поки не зміг.

За словами Корнієнка, одна з важливих умов компанії була - відстрочка платежу, тому що "розрахунки по цьому проєкту відбуваються постфактум". Зараз реалістично оцінюють, скільки волонтерів вийшли на місця біля дільниць і за яким графіком - буде певне відшкодування їм. Також є витрати на логістику, на друк анкет і скриньки.

Зараз це все обраховується - і незабаром компанія як виконавець виставить партії як замовнику рахунок.

Корнієнко наголосив, що опитування оплатять не державним коштом - "це спонсорська допомога наших донорів, яких багато". Він уточнив, що за останній час донорів у "Слуги народу" було понад 300 — це представники малого а середнього бізнесу. У звіті для НАЗК усе це буде зафіксовано, пообіцяв голова партії.

Довідка: У відкритих джерелах є інформація про ТОВ "Зе медіа", яке займається діяльністю з виробництва кіно, відеофільмів і телевізійних програм. Уповноваженою особою значиться Володимир Татаренко.