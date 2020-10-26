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Трамп висміяв Байдена, який назвав його Джорджем

Понеділок, 26 жовтня 2020, 15:38

Президент США Дональд Трамп у понеділок висміяв свого суперника на президентських виборах Джо Байдена, який в неділю помилково назвав його Джорджем.

Трамп відреагував на помилку свого опонента у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"Джо Байден вчора називав мене Джорджем. Не зміг згадати моє ім'я. Йому знадобилась допомога ведучого, щоб продовжити інтерв'ю. Картель фейкових новин працює понаднормово, щоб приховати це!", - написав президент США.

Байден обмовився під час онлайн-заходу] кампанії зі збору коштів у неділю. 

"У яку країну ми перетворимося? Ще чотири роки Джорджа... Джорджа... Ми опинимося в такому становищі, що коли Трампа виберуть, ми всі опинимося в іншому світі!" - сказав Байден.

Як відзначають американські ЗМІ, Байден, вочевидь, переплутав Трампа з іншим республіканським президентом Джорджем Бушем-молодшим.

Кампанія Трампа і особисто очільник США ставлять під сумнів здатність Байдена бути президентом, апелюючи до його похилого віку. Трамп регулярно називає Байдена "Сплячим Джо".

"Українська правда" у Threads

Теми: ТрампСШАБайденвибори
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