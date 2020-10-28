Війна на Донбасі: Росія чотири рази порушила "перемир'я"

27 жовтня російсько-окупаційні війська на Донбасі чотири рази порушили "перемир'я".

Джерело: штаб ООС

Дослівно: "Упродовж минулої доби, 27 жовтня, в смугах відповідальності наших підрозділів російсько-окупаційні війська чотири рази порушили домовленості, що вступили в дію 27 липня 2020 року. Так, у районі населеного пункту Водяне ворог застосував автоматичний станковий гранатомет, а неподалік населеного пункту Піски – ручний протитанковий гранатомет. Окрім того, ще два факти порушення режиму припинення вогню зафіксовано на ділянці поблизу Шумів, де у вечірній час противник відкривав вогонь із підствольного гранатомета.

На ворожі вогневі провокації українські військовослужбовці зброю у відповідь не застосовували.

Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було.

Від початку поточної доби, 28 жовтня, по всій лінії розмежування спостерігається тиша. Порушень досягнутих мирних домовленостей не зафіксовано".