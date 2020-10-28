Схема на 47,5 млн грн: керівників порту "Південний" викрили в корупції
27 жовтня детективи Національного бюро викрили 11 осіб на організації корупційної схеми, через яку державне підприємство "Морський торговельний порт "Південний" зазнало понад 47 млн грн збитків.
Джерело: НАБУ
Деталі: Серед організаторів схеми – чинні та колишні посадовці ДП "МТП "Південний".
Йдеться про:
- одного з заступників директора ДП "МТП "Південний";
- ексзаступника директора ДП "МТП "Південний";
- сімох колишніх директорів комерційних компаній;
- двох співробітниць комерційних компаній.
Дії всіх підозрюваних кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 КК України.
Посадовців державного підприємства затримано. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу всім учасникам злочину.
Досудове розслідування зазначених фактів детективи НАБУ здійснюють із осені 2017 року.
Дослівно: "Слідство встановило, що один із чинних керівників ДП "МТП "Южний" ("Південний" – УП) разом із колишнім заступником директора цього ж держпідприємства та керівником приватної компанії впродовж 2017-2018 років організували схему, через яку держпідприємство незаконно переплатило 47,5 млн грн при закупівлі товарів.
Посадовці діяли у змові та залучили для реалізації своїх планів ще низку осіб, що дозволяло їм повністю контролювати весь процес закупівлі – від формування потреби у закупівлі і складання тендерної документації до контролю за конкурентним середовищем, – аби у підсумку забезпечити перемогу в торгах компаніям, підконтрольним організаторам схеми.
Загалом слідство зафіксувало 29 таких тендерів".
Інші подробиці: Як повідомляє журналіст видання "Слово і діло" Олег Новіков, затримали першого заступника керівника морського торгівельного порту "Південний" Романа Інде.
Нібито Інде разом із колишнім заступником директора порту "Південний" Олегом Трайдакалом та керівником приватної компанії впродовж 2017-2018 років організували корупційну схему.