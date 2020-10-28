27 жовтня детективи Національного бюро викрили 11 осіб на організації корупційної схеми, через яку державне підприємство "Морський торговельний порт "Южний" зазнало понад 47 млн грн збитків.

Джерело: НАБУ

Деталі: Серед організаторів схеми – чинні та колишні посадовці ДП "МТП "Южний".

Йдеться про:

одного з заступників директора ДП "МТП "Южний";

ексзаступника директора ДП "МТП "Южний";

сімох колишніх директорів комерційних компаній;

двох співробітниць комерційних компаній.

Дії всіх підозрюваних кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 КК України.

Посадовців державного підприємства затримано. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу всім учасникам злочину.

Досудове розслідування зазначених фактів детективи НАБУ здійснюють із осені 2017 року.

Дослівно: "Слідство встановило, що один із чинних керівників ДП "МТП "Южний" разом із колишнім заступником директора цього ж держпідприємства та керівником приватної компанії впродовж 2017-2018 років організували схему, через яку держпідприємство незаконно переплатило 47,5 млн грн при закупівлі товарів.

Посадовці діяли у змові та залучили для реалізації своїх планів ще низку осіб, що дозволяло їм повністю контролювати весь процес закупівлі – від формування потреби у закупівлі і складання тендерної документації до контролю за конкурентним середовищем, – аби у підсумку забезпечити перемогу в торгах компаніям, підконтрольним організаторам схеми.

Загалом слідство зафіксувало 29 таких тендерів".

Інші подробиці: Як повідомляє журналіст видання "Слово і діло" Олег Новіков, затримали першого заступника керівника морського торгівельного порту "Південний" Романа Інде.



Нібито Інде разом із колишнім заступником директора порту "Південний" Олегом Трайдакалом та керівником приватної компанії впродовж 2017-2018 років організували корупційну схему.