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Схема на 47,5 млн грн: керівників порту "Південний" викрили в корупції

Середа, 28 жовтня 2020, 09:31
Схема на 47,5 млн грн: керівників порту Південний викрили в корупції
uspa.gov.ua

27 жовтня детективи Національного бюро викрили 11 осіб на організації корупційної схеми, через яку державне підприємство "Морський торговельний порт "Південний" зазнало понад 47 млн грн збитків. 

Джерело: НАБУ

Деталі: Серед організаторів схеми – чинні та колишні посадовці ДП "МТП "Південний".

Йдеться про:

- одного з заступників директора ДП "МТП "Південний";

- ексзаступника директора ДП "МТП "Південний";

- сімох колишніх директорів комерційних компаній;

- двох співробітниць комерційних компаній.

Дії всіх підозрюваних кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 КК України.

Посадовців державного підприємства затримано. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу всім учасникам злочину.

Досудове розслідування зазначених фактів детективи НАБУ здійснюють із осені 2017 року.

Дослівно: "Слідство встановило, що один із чинних керівників ДП "МТП "Южний" ("Південний" – УП) разом із колишнім заступником директора цього ж держпідприємства та керівником приватної компанії впродовж 2017-2018 років організували схему, через яку держпідприємство незаконно переплатило 47,5 млн грн при закупівлі товарів.

Посадовці діяли у змові та залучили для реалізації своїх планів ще низку осіб, що дозволяло їм повністю контролювати весь процес закупівлі – від формування потреби у закупівлі і складання тендерної документації  до контролю за конкурентним середовищем, – аби у підсумку забезпечити перемогу в торгах компаніям, підконтрольним організаторам схеми.

Загалом слідство зафіксувало 29 таких тендерів".

Інші подробиці: Як повідомляє журналіст видання "Слово і діло" Олег Новіков, затримали першого заступника керівника морського торгівельного порту "Південний" Романа Інде.

 

Нібито Інде разом із колишнім заступником директора порту "Південний" Олегом Трайдакалом та керівником приватної компанії впродовж 2017-2018 років організували корупційну схему.

УП, виправлено

"Українська правда" у Threads

Теми: НАБУпортикорупція
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