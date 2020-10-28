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Ердоган подав в суд на Charlie Hebdo

Середа, 28 жовтня 2020, 14:55

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у середу подав кримінальну скаргу на французький сатиричний журнал Charlie Hebdo через образливу карикатуру з його зображенням.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посилання на турецьке державне агентство Anadolu.

У скарзі, поданій адвокатом Ердогана до прокуратури Анкари, особливо виділені керівництво журналу і карикатурист. Відзначається, що образливий контент є "кримінальним наклепом", який "не підпадає під дію свободи слова".

Раніше у середу прокуратура Анкари почала кримінальне розслідування щодо керівництва Charlie Hebdo за образу президента, що є правопорушенням згідно з турецькими законами.

Турецька влада засудила французький журнал за публікацію у вівторок "глибоко образливої карикатури". 

Charlie Hebdo зобразив на передовиці Ердогана, який сидить в кріслі в одних трусах і білій футболці, тримає напій, а іншою рукою задирає жінці традиційний мусульманський одяг, і вигукує при цьому: "У-у-ух! Пророк!".

Журнал таким чином відреагував на напруженість у відносинах Франції та Туреччини через висловлювання Ердогана на адресу Еммануеля Макрона.

24 жовтня Ердоган заявив, що Макрону потрібно "лікувати психіку" через політику президента Франції щодо мусульманської меншини.

Теми: ЕрдоганТуреччинасуд


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