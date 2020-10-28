Суд Амстердама задовольнив запит України про відвід судді у справі "скіфського золота"

Апеляційна палата суду Амстердама в середу задовольнила клопотання України проти одного з суддів, якого звинуватили в упередженості і зв'язках з Росією.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на нідерландський портал Het Parool.

В апеляційній справі Україна і чотири музеї Криму змагаються за твори мистецтва, надані для виставки музею Алларда Пірсона в 2013 році. Оскільки Крим був анексований Росією в березні 2014 року, музею Алларда Пірсона вже не було зрозуміло, кому повернути твори мистецтва.

Україна просить про відведення судді у зв'язку з виявленням додаткових матеріалів, що, на її думку, свідчать про упередженість судді та його зв'язок з Росією.

1 листопада 2019 суд у Гаазі відхилив клопотання української сторони про відвід судді Апеляційного суду Амстердама, який розглядає справу щодо "скіфського золота". У рішенні йдеться про те, що суд не побачив жодних обставин, які б свідчили про упередженість судді.

Провадження по суті було зупинено до вирішення питання про відвід. Пізніше Україна вдруге подала клопотання про відвід судді.

За інформацією Мін'юсту України, головуючий суддя Апеляційного суду Амстердама протягом кількох років здійснював представництво інтересів російської компанії "Промнефтьстрой" у справі проти ВАТ "НК "ЮКОС", тобто, фактично захищав інтереси Російської Федерації як основного інтересанта у вирішенні справи на користь "Промнефтьстрой".

Представництво інтересів "Промнефтьстрой" він здійснював у тісній співпраці з адвокатами, які представляють інтереси кримських музеїв у справі щодо "скіфського золота".

Апеляційний суд Амстердама 28 жовтня цього року виніс рішення на користь української сторони. За даними суду, в ході першої спроби відводу надав неповну або некоректну інформацію по ряду моментів.

"Такий спосіб надання інформації підірвав довіру сторони до суду", - постановила Апеляційна палата. - Це може створити видимість упередженості з боку судді".

Нагадаємо, 14 грудня 2016 року суд Амстердама вирішив повернути Україні скіфське золото, яке на час анексії Криму перебувало на експозиції в голландському музеї.

У січні 2017 року кримські музеї почали процес оскарження рішення суду Амстердама.