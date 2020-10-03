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Трампа на всяк випадок відправили у медичний центр

Субота, 3 жовтня 2020, 00:35

Президента США Дональда Трампа, у якого раніше підтвердився коронавірус, перевезли у медичний центр Волтера Ріда за рекомендацією лікарів.

Джерело: CNN

Деталі: Про переведення Трампа у медичний заклад повідомили у Білому домі. Там також заявили, що медичні експерти вважають за краще, щоб президент працював із медичного центру.

Водночас джерело CNN зазначає, що у Трампа піднялась температура. Раніше ж лікарі очільника США вказували, що президент має легкі симптоми, відчуває втому, проте перебуває у гарному настрої та працює.

Що передувало: Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що він і його дружина Меланія захворіли на коронавірусну хворобу COVID-19.

Українська правда
Теми: Трампкоронавірус


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