Президента США Дональда Трампа, у якого раніше підтвердився коронавірус, перевезли у медичний центр Волтера Ріда за рекомендацією лікарів.

Джерело: CNN

Деталі: Про переведення Трампа у медичний заклад повідомили у Білому домі. Там також заявили, що медичні експерти вважають за краще, щоб президент працював із медичного центру.

Водночас джерело CNN зазначає, що у Трампа піднялась температура. Раніше ж лікарі очільника США вказували, що президент має легкі симптоми, відчуває втому, проте перебуває у гарному настрої та працює.

Що передувало: Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що він і його дружина Меланія захворіли на коронавірусну хворобу COVID-19.