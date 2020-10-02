Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що він і його дружина Меланія захворіли на коронавірусну хворобу COVID-19.

Джерело: пост Трампа у Twitter

Пряма мова Трампа: "Сьогодні вночі, @FLOTUS (нікнейм Меланії у Twitter – ред.) І я дали позитивний результат на COVID-19. Ми негайно приступимо до карантину і процесу відновлення. Ми подолаємо це разом!"

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020

Деталі: За пару годин до цього повідомлення Трамп написав, що в його помічниці Хоуп Хікс тест показав коронавірус.

"ABC News" із посиланням на джерела пише, що у Хікс є симптоми хвороби, в середу вона отримала позитивний результат. До цього вона супроводжувала президента США в поїздках, включаючи дебати з кандидатом від демократів Джо Байденом.

Нагадаємо: Кандидати у президенти США мали дебатувати тричі, ще в одних дебатах мали б узяти участь кандидати на віцепрезидента. Президентські дебати було заплановано так: 29 вересня – в Клівленді, штат Огайо; 15 жовтня – у Маямі, штат Флорида; 22 жовтня – у Нешвілі, штат Теннессі. Віце-президент Майк Пенс і сенатор Камала Гарріс зустрінуться 7 жовтня у Солт-Лейк-Сіті, штат Юта.

Після першого раунду дебатів Трампа і Байдена комісія з президентських дебатів США заявила, що розглядає можливість внести зміни в порядок проведення двох наступних дебатів кандидатів у президенти.

Вибори президента США мають відбутися 3 листопада. 74-річний Дональд Трамп змагатиметься з майже 78-річним Джозефом Байденом.