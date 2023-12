Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що він і його дружина Меланія захворіли на коронавірусну хворобу COVID-19.

Джерело: пост Трампа у Twitter

Пряма мова Трампа: "Сьогодні вночі, @FLOTUS (нікнейм Меланії у Twitter – ред.) І я дали позитивний результат на COVID-19. Ми негайно приступимо до карантину і процесу відновлення. Ми подолаємо це разом!"

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!