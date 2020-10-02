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Трамп захворів на COVID

П'ятниця, 2 жовтня 2020, 08:05

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що він і його дружина Меланія захворіли на коронавірусну хворобу COVID-19.

Джерело: пост Трампа у Twitter

Пряма мова Трампа: "Сьогодні вночі, @FLOTUS (нікнейм Меланії у Twitter – ред.) І я дали позитивний результат на COVID-19. Ми негайно приступимо до карантину і процесу відновлення. Ми подолаємо це разом!"

Деталі: За пару годин до цього повідомлення Трамп написав, що у ого помічниці Хоуп Хікс тест показав коронавірус.

Доповнюється…

Теми: ТрампСШАCovid-2019коронавірусвибори


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