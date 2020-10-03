Пандемія: Україна вже 12-та у світі за кількістю нових хворих за добу

За числом нових випадків коронавірусу за 1 жовтня Україна піднялась на 12 позицію серед інших країн, за числом летальних випадків наша країна на 14 місці.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: За 1 жовтня у світі підтвердили більше 314 тисяч нових випадків коронавірусу. Лідером у поширенням хвороби залишаються Індія, США та Бразилія. Значну кількість хворих виявили також в Аргентині, Франції та Росії.

З часу появи COVID-19 у світі зареєстрували 34,8 млн випадків зараження. Вилікувались вже 25,8 млн хворих, померли 1 мільйон 32 тисячі осіб.

Знати більше: Динаміка пандемії COVID-19 в Україні та світі в інфографіці

COVID-19 б'є рекорди в Україні та світі. Це друга хвиля чи найстрашніше попереду?

Нагадаємо: