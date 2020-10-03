Пандемія: Україна вже 12-та у світі за кількістю нових хворих за добу
Субота, 3 жовтня 2020, 04:47
За числом нових випадків коронавірусу за 1 жовтня Україна піднялась на 12 позицію серед інших країн, за числом летальних випадків наша країна на 14 місці.
Джерело: дані сайту Worldometers
Деталі: За 1 жовтня у світі підтвердили більше 314 тисяч нових випадків коронавірусу. Лідером у поширенням хвороби залишаються Індія, США та Бразилія. Значну кількість хворих виявили також в Аргентині, Франції та Росії.
З часу появи COVID-19 у світі зареєстрували 34,8 млн випадків зараження. Вилікувались вже 25,8 млн хворих, померли 1 мільйон 32 тисячі осіб.
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Нагадаємо:
- За добу 1 жовтня в Україні коронавірусну хворобу COVID-19 підтвердили 4 633 особам, померли 68 хворих, одужали 2 148 людей; було госпіталізовано рекордну кількість хворих – 801 людину.
Українська правда