Різкий спалах COVID: уже 4 633 хворих українців за добу

За добу 1 жовтня в Україні коронавірусну хворобу COVID-19 підтвердили 4 633 особам, померли 68 хворих, одужали 2 148 людей; було госпіталізовано рекордну кількість хворих – 801 людину.

Джерело: РНБО та МОЗ

Деталі: Лише два дні тому Україна перетнула позначку у 4 тисячі хворих на добу, максимальна кількість виявлених за добу хворих була напередодні: 30 вересня діагностували 4 069 випадків.

За перший день жовтня найгірші показники по регіонах такі:

Харківська область – 460 нових випадків (Харків – 342), 6 летальних.

Київ – 447 нових випадків, 10 летальних.

Дніпропетровська область – 334 нових випадки, 2 летальних.

Одеська область – 280 нових випадків, 3 летальних.

Хмельницька область – 244 нових випадки, 5 летальних.

Статистика коронавірусу в Україні за 1 жовтня Дані системи COTA, моніторинг апарату РНБОУ

Доповнюється…

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