Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Різкий спалах COVID: уже 4 633 хворих українців за добу

П'ятниця, 2 жовтня 2020, 09:03

За добу 1 жовтня в Україні коронавірусну хворобу COVID-19 підтвердили 4 633 особам, померли 68 хворих, одужали 2 148 людей; було госпіталізовано рекордну кількість хворих – 801 людину.

Джерело: РНБО та МОЗ

Деталі: Лише два дні тому Україна перетнула позначку у 4 тисячі хворих на добу, максимальна кількість виявлених за добу хворих була напередодні: 30 вересня діагностували 4 069 випадків.

За перший день жовтня найгірші показники по регіонах такі:

Харківська область – 460 нових випадків (Харків – 342), 6 летальних.

Київ – 447 нових випадків, 10 летальних.

Дніпропетровська область – 334 нових випадки, 2 летальних.

Одеська область – 280 нових випадків, 3 летальних.

Хмельницька область – 244 нових випадки, 5 летальних.

Статистика коронавірусу в Україні за 1 жовтня
Статистика коронавірусу в Україні за 1 жовтня
Дані системи COTA, моніторинг апарату РНБОУ

Доповнюється…

Знати більше: Динаміка пандемії COVID-19 в Україні та світі в інфографіці

COVID-19 б'є рекорди в Україні та світі. Це друга хвиля чи найстрашніше попереду?

Теми: коронавірусCovid-2019епідемія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Різкий спалах COVID: уже 4 633 хворих українців за добу

Пандемія: у світі зафіксували новий рекорд смертей за добу

Коронавірус і далі "косить" нардепів: захворіли Шуфрич і Палиця

Новини 1 жовтня: пожежа на Луганщині, місцеві вибори

Ребров їде в Київ: "Динамо" та "Шахтар" отримали суперників у групах Ліги Чемпіонів

В Україні оновили карантинні зони: у червоній лише два міста, Київ у жовтій

Усі новини...
коронавірус
Трамп захворів на COVID
Пандемія: у світі зафіксували новий рекорд смертей за добу
НАЗК вкотре кличе для пояснень нардепа Герегу через продаж масок чиновникам
Останні новини
09:34
Нафта дешевшає і може завершити в мінусі другий тиждень поспіль
09:03
Різкий спалах COVID: уже 4 633 хворих українців за добу
08:53
Шмигаль полетів на Луганщину, де погода ускладнює гасіння масштабних пожеж
08:44
ЄС спільно звинуватив Туреччину в порушенні міжнародного права у Середземномор’ї
08:05
Трамп захворів на COVID
08:00
Головні новини четверга і ночі: пожежі на Луганщині, місцеві вибори
07:48
Найманці РФ відкривали вогонь із гранатометів біля Авдіївки
06:52
Подружжя Трампів пішло на карантин через COVID-19 у помічниці президента
06:15
ЄС вирішив запровадити санкції проти посадовців Білорусі, але не проти Лукашенка
04:45
Пандемія: у світі зафіксували новий рекорд смертей за добу
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!