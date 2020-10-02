Різкий спалах COVID: уже 4 633 хворих українців за добу

За добу 1 жовтня в Україні коронавірусну хворобу COVID-19 підтвердили 4 633 особам, померли 68 хворих, одужали 2 148 людей; було госпіталізовано рекордну кількість хворих – 801 людину.

Джерело: РНБО та МОЗ

Деталі: Лише два дні тому Україна перетнула позначку у 4 тисячі хворих на добу, максимальна кількість виявлених за добу хворих була напередодні: 30 вересня діагностували 4 069 випадків.

За перший день жовтня найгірші показники по регіонах такі:

Харківська область – 460 нових випадків (Харків – 342), 6 летальних.

Київ – 447 нових випадків, 10 летальних.

Дніпропетровська область – 334 нових випадки, 2 летальних.

Одеська область – 280 нових випадків, 3 летальних.

Хмельницька область – 244 нових випадки, 5 летальних.

Статистика коронавірусу в Україні за 1 жовтня Дані системи COTA, моніторинг апарату РНБОУ

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу з Хмельниччини повідомив, що минулої доби було госпіталізовано 801 людину.

Загалом зараз проходять лікування у стаціонарах уже 15 797 осіб.

Загалом хворіють через коронавірус по Україні зараз 116 809 осіб. За весь час пандемії було виявлено 217 661 випадків захворювання серед жителів країни, 4 261 хворий помер, 96 591 людина одужала.

Із березня на COVID-19 в Україні захворіли, за офіційними даними, 14 199 дітей і 15 809 медпрацівників (за останню добу – 229 дітей та 271 медпрацівник).

1 жовтня було здійснено 50 734 тестування, з них 29 527 методом ПЛР і 21 207 методом ІФА.

Нагадаємо: У світі 1 жовтня від ускладнень коронавірусу померла рекордна кількість хворих – 8 831 людина, ще у близько 314 тисяч осіб підтвердили коронавірусну хворобу нового типу. Україна – 14-та у світі за добовим приростом хворих на COVID-19.

Керівник офісу Всесвітньої організації охорони здоров'я в Україні Ярно Хабіхт заявив, що найближчими місяцями кількість хворих на COVID-19 може коливатися від 7-ми до 9-ти тисяч випадків на день у нашій країні.

За даними досліджень ВООЗ, лише кожна 4-та особа регулярно миє руки, кожна 3-тя особа не дотримується фізичної дистанції, а більше 40% осіб відвідують масові заходи.

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