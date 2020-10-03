Мінська група ОБСЄ просить тиші в Карабаху, щоб забрати тіла загиблих

У Мінській групі ОБСЄ, яка займається конфліктом в Нагірному Карабаху, закликають до негайного припинення вогню, зокрема у гуманітарних цілях, щоб забрати тіла загиблих.

Джерело: заява Мінської групи, цитує "Інтерфакс"

Пряма мова: "Співголови рішуче засуджують насильство, яке відбувається в зоні нагірно-карабахського конфлікту і висловлюють тривогу в зв'язку з повідомленнями про зростання жертв серед цивільного населення".

Деталі: У Мінській групі вказали, що питанням репатріації загиблих військових займається ОБСЄ та Міжнародний комітет Червоного Хреста.

Там також вказали, що участь у вірмено-азербайджанському конфлікті третіх сторін підриватиме зусилля із встановлення миру в регіоні.

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