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Мінська група ОБСЄ просить тиші в Карабаху, щоб забрати тіла загиблих

Субота, 3 жовтня 2020, 06:21
Мінська група ОБСЄ просить тиші в Карабаху, щоб забрати тіла загиблих

У Мінській групі ОБСЄ, яка займається конфліктом в Нагірному Карабаху, закликають до негайного припинення вогню, зокрема у гуманітарних цілях, щоб забрати тіла загиблих.

Джерело: заява Мінської групи, цитує "Інтерфакс"

Пряма мова: "Співголови рішуче засуджують насильство, яке відбувається в зоні нагірно-карабахського конфлікту і висловлюють тривогу в зв'язку з повідомленнями про зростання жертв серед цивільного населення".

Деталі: У Мінській групі вказали, що питанням репатріації загиблих військових займається ОБСЄ та Міжнародний комітет Червоного Хреста. 

Там також вказали, що участь у вірмено-азербайджанському конфлікті третіх сторін підриватиме зусилля із встановлення миру в регіоні. 

Нагадаємо: 

  • З 27 вересня на лінії зіткнення між Азербайджаном та самопроголошеним Нагірним Карабахом тривають інтенсивні бойові дії.
  • Міністерство оборони Азербайджану повідомило, що втрати армії Вірменії в Нагірному Карабаху з моменту поновлення конфлікту складають до 2300 убитими і пораненими. Вірменія цю інформацію заперечила.
  • Європейський суд з прав людини на запит Вірменії схвалив тимчасові заходи, якими поклав на сторони зобов’язання утриматися від військових дій на тлі останнього загострення в Нагірному Карабаху.

"Українська правда" у Threads

Теми: Нагірний КарабахОБСЄ
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