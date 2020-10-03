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Російські найманці вели вогонь біля Авдіївки та Водяного – ООС

Субота, 3 жовтня 2020, 07:42
Російські найманці вели вогонь біля Авдіївки та Водяного – ООС

2 жовтня російські окупанти 4 рази порушили режим припинення вогню біля Авдіївки та Водяного. 

Джерело: повідомлення штабу ООС

Деталі: Ворог використовував  гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.

Бойових втрат і поранень унаслідок ворожих пострілів не було.

"Від початку поточної доби, 3 жовтня, неприцільними пострілами ворог провокував наших воїнів поблизу Мар’їнки. На цій ділянці зафіксовано два постріли з ручного протитанкового гранатомета та три черги зі стрілецької зброї", – повідомили в ООС.

Водночас наші військові вогонь у відповідь не відкривали. На всіх інших ділянках на лінії зіткнення спостерігається тиша.

"Перебуваючи у готовності до адекватного реагування на будь-які провокаційні дії противника, українські захисники дотримуються домовленостей, досягнутих у межах Тристоронньої контактної групи", – підсумували у штабі.

Українська правда

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Теми: ООСОб'єднані сили на Донбасі
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