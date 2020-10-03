Російські найманці вели вогонь біля Авдіївки та Водяного – ООС

2 жовтня російські окупанти 4 рази порушили режим припинення вогню біля Авдіївки та Водяного.

Джерело: повідомлення штабу ООС

Деталі: Ворог використовував гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.

Бойових втрат і поранень унаслідок ворожих пострілів не було.

"Від початку поточної доби, 3 жовтня, неприцільними пострілами ворог провокував наших воїнів поблизу Мар’їнки. На цій ділянці зафіксовано два постріли з ручного протитанкового гранатомета та три черги зі стрілецької зброї", – повідомили в ООС.

Водночас наші військові вогонь у відповідь не відкривали. На всіх інших ділянках на лінії зіткнення спостерігається тиша.

"Перебуваючи у готовності до адекватного реагування на будь-які провокаційні дії противника, українські захисники дотримуються домовленостей, досягнутих у межах Тристоронньої контактної групи", – підсумували у штабі.