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ЦВК не пустила Зеленських і Філімонових на вибори в Одесі

Субота, 3 жовтня 2020, 15:47
ЦВК не пустила Зеленських і Філімонових на вибори в Одесі
фото ЦВК

Центральна виборча комісія скасувала постанови Одеської міської ТВК про реєстрацію ряду кандидатів на посаду міського голови Одеси, серед яких кандидати з прізвищами Зеленський, Філімонов та Саакашвілі.

Джерело: сайт ЦВК

Дослівно: "До ЦВК надійшла скарга Одеської обласної організації політичної партії "Слуга народу", суб’єктом оскарження в якій визначено Одеську міську територіальну виборчу комісію.

У скарзі суб’єкт звернення просив визнати протиправною бездіяльність цієї комісії щодо нездійснення належної перевірки поданих документів та неповідомлення про наявні недоліки у поданих до цієї виборчої комісії документах для реєстрації кандидатів на посаду Одеського міського голови Філімонова В.В., Філімонова О.А., Зеленського В.С., Зеленського О.В., Філімонова О.В., Саакашвілі М.В., Філімонова О.В., висунутих відповідно Одеськими міськими організаціями політичних партій "Наша Земля", "Студентська партія України", "Циганська партія України", "Молодь до влади", "Зелені", "Блок Міхеіла Саакашвілі" і Обласною організацією політичної партії "Стабільність та справедливість" у Одеській області, та у зв’язку з цим скасувати відповідні постанови".

"Комісія скасувала відповідні постанови Одеської міської ТВК про реєстрацію кандидатів на посаду Одеського міського голови, висунутих  вказаними місцевими організаціями політичних партій.

А також – зобов’язала цю виборчу комісію до 21 години 3 жовтня 2020 року повторно розглянути відповідні документи подані для реєстрації кандидатів на посаду Одеського міського голови цими місцевими організаціями політичних партій".

Деталі: Зазначається, що ЦВК встановила відсутність у документах для реєстрації зазначених кандидатів документів про внесення грошової застави вказаними місцевими організаціями політичних партій, які висунули кандидатів на посаду міського голови.

Окрім того, зазначається, що досліджені комісією обставини у своїй сукупності "можуть свідчити про свідоме введення виборців в оману, а отже, перешкоджання вільному формуванню їх волі, що є посяганням на гарантовані Конституцією України права громадян".

ЦВК також звернулася до Нацполіції для проведення перевірки обставин, викладених у постанові комісії, та вжиття відповідних заходів реагування в разі наявності відповідних підстав.

Що передувало: Раніше Одеська міська територіальна виборча комісія зареєструвала кандидатами в мери Одеси 29 людей, зокрема двох із прізвищем Зеленський, п’ять з прізвищем Філімонов і одну з прізвищем Саакашвілі.

Місцеві вибори повинні відбутися 25 жовтня. 29 вересня закінчилась термін подачі документів кандидатів у мери.

Українська правда

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Теми: ЦВКОдесавибори
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