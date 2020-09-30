В Одесі за крісло мера поборються 2 Зеленських, 5 Філімонових і Саакашвілі

Одеська міська територіальна виборча комісія зареєструвала кандидатами в мери Одеси 29 людей, зокрема двох із прізвищем Зеленський, п’ять з прізвищем Філімонов і одну з прізвищем Саакашвілі.

Джерело: Постанови Одеської територіальної виборчої комісії

Деталі: ТВК зареєструвала таких кандидатів у мери Одеси:

Саакашвілі Міхеіл Володимирович 1990 року народження ("Блок Міхеіла Саакашвілі) Максим Болдін ("Перемога Пальчевського"); Дмитро Голубов ("Блок Дмитра Голубова"); Дарт Вейдер ("Блок Дарта Вейдера"); Олександр Зеленський ("Молодь до влади") Василь Зеленський ("Циганська партія України") Олег Вікторович Філімонов 1992 року народження ("Зелені"); Олег Анатолійович Філімонов 1971 року народження ("Студентська партія України") Олег Вікторович Філімонов 1994 року народження ("Наша земля") Олег Вікторович Філімонов 1973 року народження ("Стабільність та справедливість") Мар’яна Труніна (Самовисування) Вікторія Стоянова (Самовисування) Ігор Щербина (Самовисування) Петро Обухов ("Європейська солідарність") Микола Скорик (ОПЗЖ) Едуард Гурвіц ("Блок Едуарда Гурвіца") Альберт Байжанов ("За права людини") Євген Червоненко ("Наш край") Олег Михайлик (Самовисування) Сергій Варламов ("Національний корпус") Наталя Делієва (Голос) Сергій Ківалов ("Українська морська партія Сергія Ківалова") Юрій Печерський (Самовисування) Сергій Калинчук ("За майбутнє") Станіслав Домбровський (Самовисування) Геннадій Труханов ("Довіряй ділам") Олег Миколайович Філімонов ("Слуга народу") Михайло Кузаконь (Самовисування) Ібрагім Моріс (Самовисування)

Водночас ТВК відмовила в реєстрації кандидату-однофамільцю нинішнього мера Одеси Богдану Труханову.

Передісіторія:

Місцеві вибори повинні відбутися 25 жовтня. 29 вересня закінчилась термін подачі документів кандидатів у мери.