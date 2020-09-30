В Одесі за крісло мера поборються 2 Зеленських, 5 Філімонових і Саакашвілі
Середа, 30 вересня 2020, 16:22
Одеська міська територіальна виборча комісія зареєструвала кандидатами в мери Одеси 29 людей, зокрема двох із прізвищем Зеленський, п’ять з прізвищем Філімонов і одну з прізвищем Саакашвілі.
Джерело: Постанови Одеської територіальної виборчої комісії
Деталі: ТВК зареєструвала таких кандидатів у мери Одеси:
- Саакашвілі Міхеіл Володимирович 1990 року народження ("Блок Міхеіла Саакашвілі)
- Максим Болдін ("Перемога Пальчевського");
- Дмитро Голубов ("Блок Дмитра Голубова");
- Дарт Вейдер ("Блок Дарта Вейдера");
- Олександр Зеленський ("Молодь до влади")
- Василь Зеленський ("Циганська партія України")
- Олег Вікторович Філімонов 1992 року народження ("Зелені");
- Олег Анатолійович Філімонов 1971 року народження ("Студентська партія України")
- Олег Вікторович Філімонов 1994 року народження ("Наша земля")
- Олег Вікторович Філімонов 1973 року народження ("Стабільність та справедливість")
- Мар’яна Труніна (Самовисування)
- Вікторія Стоянова (Самовисування)
- Ігор Щербина (Самовисування)
- Петро Обухов ("Європейська солідарність")
- Микола Скорик (ОПЗЖ)
- Едуард Гурвіц ("Блок Едуарда Гурвіца")
- Альберт Байжанов ("За права людини")
- Євген Червоненко ("Наш край")
- Олег Михайлик (Самовисування)
- Сергій Варламов ("Національний корпус")
- Наталя Делієва (Голос)
- Сергій Ківалов ("Українська морська партія Сергія Ківалова")
- Юрій Печерський (Самовисування)
- Сергій Калинчук ("За майбутнє")
- Станіслав Домбровський (Самовисування)
- Геннадій Труханов ("Довіряй ділам")
- Олег Миколайович Філімонов ("Слуга народу")
- Михайло Кузаконь (Самовисування)
- Ібрагім Моріс (Самовисування)
Водночас ТВК відмовила в реєстрації кандидату-однофамільцю нинішнього мера Одеси Богдану Труханову.
Передісіторія:
Місцеві вибори повинні відбутися 25 жовтня. 29 вересня закінчилась термін подачі документів кандидатів у мери.
Українська правда