Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Білорусі помер чоловік, якого побили в СІЗО на Окрестіна

Субота, 3 жовтня 2020, 17:35
У Білорусі помер чоловік, якого побили в СІЗО на Окрестіна
Фото: Олександр Васюковіч/Vot-tak.tv

Побитий у мінському слідчому ізоляторі Денис К., який потрапив до лікарні 29 вересня з безліччю травм, 3 жовтня помер у медзакладі.

Джерело: Белсат з посиланням на дружину загиблого

Деталі: Як пише білоруське видання, Денис К. отримав переломи кісток черепа, численні гематоми, відкриту черепно-мозкову травму середнього ступеня, переломи ребер, й інші травми. Перед смертю він перебував в реанімації без свідомості.

За словами жінки, чоловік не виходив на акції, жив своїм життям.

Пряма мова дружини: "Вчора йому зробили третю операцію. Тримався на апараті, в тяжкому стані. Лікарі ніяких прогнозів не давали. Він неконфліктна людина. Ми не можемо зрозуміти, як він потрапив на Окрестіна. Ми не знаємо обставин. Він пішов на роботу, сказав, що буде через день.

Зазвичай Денис на кілька днів виїжджає по роботі. Ми знали, що його не буде. Але навіть уявити не могли, що таке з ним може бути. Нам просто подзвонили з лікарні. Ми не знаємо, як і хто його побив. Нам в лікарні сказали, що лікарям він встиг розповісти, що його побили міліціонери. А ось міліціонери з свою чергу сказали, що він впав з другого ярусу ліжка. Але звичайно, з такими травмами, ми розуміємо, що це неможливо".

Читайте також: "Не хочу жити у великій в'язниці". Протести в Білорусі очима учасників

Майдан для Лукашенка: як вибори-2020 розбудили Білорусь та на що варто зважати Україні

Нагадаємо: Багатьох схоплених силовиками на акціях протесту мінчан доставляли в слідчий ізолятор на вулиці Окрестіна. Деякі із затриманих розповіли про те, що в цьому СІЗО міліціонери застосовували до них тортури.

"Українська правда" у Threads

Теми: Білорусьтортури
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Білорусь
У Міноборони Білорусі вперше розповіли про табір, де чекають "вагнерівців"
Лукашенко вимагає вибачень від тих, хто називає його диктатором
У Литві попередили про небезпеку поїздок до Білорусі: розвідка агресивно вербує усіх підряд
Останні новини
06:24
відеоССО показали, як снайпери знищують саперні групи ворога
05:50
На "виборах" Путіна на ТОТ можна буде голосувати без паспорта – спротив
05:04
Мішель впевнений у фінансуванні України попри угорське вето: є інструменти
04:50
Орбан заблокував бюджетні видатки Євросоюзу з €50 млрд для України
03:54
Допомога Україні потрібна зараз, "а не після різдвяного яєчного лікеру" – Білий дім
02:52
Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки
01:58
В Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС
01:44
На громаду Сумщини за день ворог скинув 19 мін
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
Усі новини...
Реклама: