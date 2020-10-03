У Білорусі помер чоловік, якого побили в СІЗО на Окрестіна

Побитий у мінському слідчому ізоляторі Денис К., який потрапив до лікарні 29 вересня з безліччю травм, 3 жовтня помер у медзакладі.

Джерело: Белсат з посиланням на дружину загиблого

Деталі: Як пише білоруське видання, Денис К. отримав переломи кісток черепа, численні гематоми, відкриту черепно-мозкову травму середнього ступеня, переломи ребер, й інші травми. Перед смертю він перебував в реанімації без свідомості.

За словами жінки, чоловік не виходив на акції, жив своїм життям.

Пряма мова дружини: "Вчора йому зробили третю операцію. Тримався на апараті, в тяжкому стані. Лікарі ніяких прогнозів не давали. Він неконфліктна людина. Ми не можемо зрозуміти, як він потрапив на Окрестіна. Ми не знаємо обставин. Він пішов на роботу, сказав, що буде через день.

Зазвичай Денис на кілька днів виїжджає по роботі. Ми знали, що його не буде. Але навіть уявити не могли, що таке з ним може бути. Нам просто подзвонили з лікарні. Ми не знаємо, як і хто його побив. Нам в лікарні сказали, що лікарям він встиг розповісти, що його побили міліціонери. А ось міліціонери з свою чергу сказали, що він впав з другого ярусу ліжка. Але звичайно, з такими травмами, ми розуміємо, що це неможливо".

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Нагадаємо: Багатьох схоплених силовиками на акціях протесту мінчан доставляли в слідчий ізолятор на вулиці Окрестіна. Деякі із затриманих розповіли про те, що в цьому СІЗО міліціонери застосовували до них тортури.