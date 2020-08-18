Питали, хто найкращий президент світу: Затриманий у Мінську розповів про тортури
23-річний Олексій Еліфіренко, затриманий під час протестів у Мінську, розповів журналістам про своє побиття після затримання.
Джерело: Еліфіренко та Павло Якимчик у коментарі білоруській службі Радіо Свобода
Деталі: Олексія затримали увечері 12 серпня біля станції метро "Пушкінська" в Мінську. Протягом ночі його били в автозаку, в РУВС і в слідчому ізоляторі на Окрестіна.
Пряма мова: "В автобус поклали обличчям вниз, зверху наступили ногою і сказали: "Тобі п..ць". Почали співробітники всім по черзі розрізати штани, деяким і труси розрізали. Підписали на нозі маркером, де був затриманий... Там же написали мій номерний знак, сказали: "Тепер у тебе немає імені й прізвища, у тебе є номер".
І почали бити. Просто по черзі йдуть і б'ють. Насміхалися: "Та ви всі, революціонери, терористи".
"Вони били, потім кажуть: "Хто найкращий президент світу?". Ми повинні були відповісти: "Олександр Григорович Лукашенко". Вони: "Молодці", і по черзі знову (били - ред.). Потім ще яке-небудь питання, "Чи будете ви писати заяву про побиття?". "Ні, не будемо". "Молодці", і знову бити – по спині, по руках.
Пам'ятаю, там ходила дівчина в масці, блондинка, вона теж била, і мене била".
Деталі: За словами Еліфіренка, били його гумовими кийками близько 5 людей. Один з них намалював йому вуса на обличчі. Потім затриманих били співробітники ОМОНу по дорозі до автозаку.
Його завели в прогулянкову кімнату розміром 7 на 4 метри, в якій було 130 осіб, деякі з них перебували там уже третю добу.
Пряма мова: "Було два простирадла на всіх. Люди просто ставали в купку і накривалися, щоб тепліше було. Їжі не давали. Іноді носили воду у відрі на всіх, і всі пили. Були чутні крики по ночах".
Деталі: Олексія з СІЗО забрала "швидка" через травмовану ногу. У лікарні йому вкололи знеболююче і відпустили додому.
Інший затриманий, Павло Якимчик, розповів Радіо Свобода, що 11 серпня біля свого будинку побачив невелику кількість протестуючих і автобус з ОМОНом. На його напали ОМОНівці і стали бити палицями, кинули на підлогу автозаку. Він пояснював, що повертається додому, хотів показати паспорт із пропискою, але його не слухали.
Павлові прострелили руку гумовими кулями.
Пряма мова: "Одна гумова куля потрапила в передпліччя – проникаюче поранення. Були ще два дотичних поранення – у груди і в лопатку. Мабуть, пощастило, тому що, якби корпус був під іншим кутом, могло б бути набагато гірше".
Деталі: Співробітники Слідчого комітету до нього не приїхали. Хоча ті, хто був доставлений у військовий госпіталь з кульовими і осколковими пораненнями ввечері після сутичок 9 серпня, заявили, що їх допитували тричі за ніч.
З 11 по 14 серпня Якимчик перебував у військовому госпіталі.
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Передісторія:
- Після виборів президента Білорусі 9 серпня люди масово вийшли на протести проти фальсифікації результатів голосування. Вони виступають проти Олександра Лукашенка й на підтримку його головної суперниці Світлани Тихановської, яка, на їхню думку, перемогла діючого президента з великим відривом.
- Акції супроводжуються насильством силовиків, пострілами та затриманнями. Серед протестувальників є загиблі.
- Центрвиборчком Білорусі оголосив остаточні підсумки виборів - у чинного президента Олександра Лукашенка 80,1% голосів, у Світлани Тихановської - 10,1%.
- У ніч на 14 серпня з ізоляторів тимчасового утримання в Білорусі масово випускали затриманих на мітингах людей, багатьох відразу забирали в лікарню.
- Опозиційному виданню TUT.BY вдалося поговорити з деякими людьми, які на мирних мітингах отримали важкі травми і зараз проходять лікування та реабілітацію. Видання писало, що в лікарнях перебуває щонайменше 150 людей, яких на мирних мітингах покалічили білоруські силовики.