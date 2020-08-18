Питали, хто найкращий президент світу: Затриманий у Мінську розповів про тортури

23-річний Олексій Еліфіренко, затриманий під час протестів у Мінську, розповів журналістам про своє побиття після затримання.

Джерело: Еліфіренко та Павло Якимчик у коментарі білоруській службі Радіо Свобода

Деталі: Олексія затримали увечері 12 серпня біля станції метро "Пушкінська" в Мінську. Протягом ночі його били в автозаку, в РУВС і в слідчому ізоляторі на Окрестіна.

Пряма мова: "В автобус поклали обличчям вниз, зверху наступили ногою і сказали: "Тобі п..ць". Почали співробітники всім по черзі розрізати штани, деяким і труси розрізали. Підписали на нозі маркером, де був затриманий... Там же написали мій номерний знак, сказали: "Тепер у тебе немає імені й прізвища, у тебе є номер".

І почали бити. Просто по черзі йдуть і б'ють. Насміхалися: "Та ви всі, революціонери, терористи".

"Вони били, потім кажуть: "Хто найкращий президент світу?". Ми повинні були відповісти: "Олександр Григорович Лукашенко". Вони: "Молодці", і по черзі знову (били - ред.). Потім ще яке-небудь питання, "Чи будете ви писати заяву про побиття?". "Ні, не будемо". "Молодці", і знову бити – по спині, по руках.

Пам'ятаю, там ходила дівчина в масці, блондинка, вона теж била, і мене била".

Деталі: За словами Еліфіренка, били його гумовими кийками близько 5 людей. Один з них намалював йому вуса на обличчі. Потім затриманих били співробітники ОМОНу по дорозі до автозаку.

Його завели в прогулянкову кімнату розміром 7 на 4 метри, в якій було 130 осіб, деякі з них перебували там уже третю добу.

Пряма мова: "Було два простирадла на всіх. Люди просто ставали в купку і накривалися, щоб тепліше було. Їжі не давали. Іноді носили воду у відрі на всіх, і всі пили. Були чутні крики по ночах".

Деталі: Олексія з СІЗО забрала "швидка" через травмовану ногу. У лікарні йому вкололи знеболююче і відпустили додому.

Інший затриманий, Павло Якимчик, розповів Радіо Свобода, що 11 серпня біля свого будинку побачив невелику кількість протестуючих і автобус з ОМОНом. На його напали ОМОНівці і стали бити палицями, кинули на підлогу автозаку. Він пояснював, що повертається додому, хотів показати паспорт із пропискою, але його не слухали.

Павло Якимчик, Радіо Свобода

Павлові прострелили руку гумовими кулями.

Пряма мова: "Одна гумова куля потрапила в передпліччя – проникаюче поранення. Були ще два дотичних поранення – у груди і в лопатку. Мабуть, пощастило, тому що, якби корпус був під іншим кутом, могло б бути набагато гірше".

Деталі: Співробітники Слідчого комітету до нього не приїхали. Хоча ті, хто був доставлений у військовий госпіталь з кульовими і осколковими пораненнями ввечері після сутичок 9 серпня, заявили, що їх допитували тричі за ніч.

З 11 по 14 серпня Якимчик перебував у військовому госпіталі.

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