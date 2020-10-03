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У Києві дозволили проведення футбольних матчів із вболівальниками

Субота, 3 жовтня 2020, 17:52
У Києві дозволили проведення футбольних матчів із вболівальниками

Столична влада погодився із пропозицією Української асоціації футболу провести міжнародні матчі під егідою УЄФА із частковим залученням вболівальників до 30% від місткості стадіонів.

Джерело: повідомлення КМДА

Деталі: Так, за умови суворого дотримання протиепідемічних вимог та правил, дозволено часткове залучення вболівальників на матчі, що відбудуться в середині жовтня на столичних стадіонах.

Мова про наступні спортивні події:

  • матч кваліфікаційного раунду Чемпіонату Європи серед молодіжних команд між збірними України та Румунії на стадіоні "Оболонь Арена" 9 жовтня,
  • матч ліги Націй УЄФА між національними збірними України та Німеччини на НСК "Олімпійський" 10 жовтня,
  • матч ліги Націй УЄФА між національними збірними України та Іспанії на НСК "Олімпійський" 13 жовтня.

Нагадаємо: За минулу добу, 2 жовтня, у Києві виявили 441 випадок коронавірусу, 12 хворих померли.

1 жовтня відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, на ньому місто Київ віднесли до жовтої карантинної зони.

Українська правда

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Теми: футболКиївкарантин
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