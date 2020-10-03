У Києві дозволили проведення футбольних матчів із вболівальниками

Столична влада погодився із пропозицією Української асоціації футболу провести міжнародні матчі під егідою УЄФА із частковим залученням вболівальників до 30% від місткості стадіонів.

Джерело: повідомлення КМДА

Деталі: Так, за умови суворого дотримання протиепідемічних вимог та правил, дозволено часткове залучення вболівальників на матчі, що відбудуться в середині жовтня на столичних стадіонах.

Мова про наступні спортивні події:

матч кваліфікаційного раунду Чемпіонату Європи серед молодіжних команд між збірними України та Румунії на стадіоні "Оболонь Арена" 9 жовтня,

матч ліги Націй УЄФА між національними збірними України та Німеччини на НСК "Олімпійський" 10 жовтня,

матч ліги Націй УЄФА між національними збірними України та Іспанії на НСК "Олімпійський" 13 жовтня.

Нагадаємо: За минулу добу, 2 жовтня, у Києві виявили 441 випадок коронавірусу, 12 хворих померли.

1 жовтня відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, на ньому місто Київ віднесли до жовтої карантинної зони.