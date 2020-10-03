У Києві за добу померли 12 хворих на COVID-19

За минулу добу, 2 жовтня, у Києві виявили 441 випадок коронавірусу, 12 хворих померли.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Telegram

Деталі: Серед нових хворих – 232 жінки віком від 18 до 90 років, 185 чоловіків віком від 20 до 89 років, 10 дівчаток від трьох місяців до 17 років та 14 хлопчиків від 4 до 16 років.

Захворіли також 18 медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 51 пацієнта. Одужали за добу 404 людини.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дніпровському та Деснянському районах – по 78 випадків, та в Подільському районі – 40 хворих.

Всього з початку епідемії у Києві 24 043 підтверджених випадків COVID-19, 413 смертей від коронавірусу та 7 657 одужань.

Що передувало: РНБО у суботу зранку повідомляло про 11 летальних випадків від COVID-19 у Києві.

За минулу добу, 2 жовтня, в Україні виявлено рекордний 4661 випадок коронавірусу. Померло від хвороби у п'ятницю 92 особи – найбільше за весь час.

За числом нових випадків коронавірусу Україна піднялась на 12 позицію серед інших країн, за числом летальних випадків наша країна на 14 місці.

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