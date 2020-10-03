До послаблення карантину готова лише одна область

Наразі в Україні склалася така ситуація з COVID-19, що послаблення карантину можливе лише в Кіровоградській області.

Джерело: Громадське радіо з посиланням на індикаторні показники МОЗ

Деталі: Показник захворюваності за 14 днів на 100 тисяч населення становить на Кіровоградщині 19,9 і не перевищує визначений у МОЗ базовий рівень у 40 нових хворих.

У решті ж областей України він є вищим за базовий. Так, найвищий показник захворюваності зафіксовано в Тернопільській і Чернівецькій областях — відповідно 304,2 і 227,7 нових хворих на 100 тисяч населення.

Водночас у Києві цей показник становить 165,4 нових хворих на 100 тисяч населення, а в Київській області — 111,1, що не дозволяє перейти до послаблення карантину.

Нагадаємо: 2 жовтня в Україні було виявлено рекордний 4661 випадок коронавірусу. Померло від хвороби у п'ятницю 92 особи – найбільше за весь час.