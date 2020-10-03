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COVID-19: в Україні антирекорди за кількістю нових випадків і смертей

Субота, 3 жовтня 2020, 09:04

За минулу добу, 2 жовтня, в Україні виявлено рекордний 4661 випадок коронавірусу. Померло від хвороби у п'ятницю 92 особи – найбільше за весь час.

Джерело: дані РНБО

 

Деталі: Найбільше хворих виявлено в Харківській області – 516, там зафіксовано 5 летальних випадків.

У Києві підтвердили 441 випадок коронавірусу, померло від хвороби 11 осіб.

310 нових випадків і 7 смертей зафіксовано в Одеській області, 297 нових і 7 летальних випадків – на Дніпропетровщині.

Що передувало: За добу 1 жовтня в Україні коронавірусну хворобу COVID-19 підтвердили 4 633 особам, померли 68 хворих, одужали 2 148 людей; було госпіталізовано рекордну кількість хворих – 801 людину.

До цього часу найбільше смертей від COVID-19 за добу було зафіксовано 16 вересня – тоді померло 76 осіб.

Українська правда
Теми: коронавірус


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