COVID-19: в Україні антирекорди за кількістю нових випадків і смертей

За минулу добу, 2 жовтня, в Україні виявлено рекордний 4661 випадок коронавірусу. Померло від хвороби у п'ятницю 92 особи – найбільше за весь час.

Джерело: дані РНБО, міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу

Деталі: Найбільше хворих виявлено в Харківській області – 516, там зафіксовано 5 летальних випадків.

У Києві підтвердили 441 випадок коронавірусу, померло від хвороби 11 осіб.

310 нових випадків і 7 смертей зафіксовано в Одеській області, 297 нових і 7 летальних випадків – на Дніпропетровщині.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу повідомив, що протягом 2 жовтня було госпіталізовано 877 осіб.

Загалом у лікарнях перебуває 16 076 осіб.

За минулу добу було проведено 47 017 тестувань, з них 24 915 методом ПЛР, 22 102 методом ІФА.

Що передувало: За добу 1 жовтня в Україні коронавірусну хворобу COVID-19 підтвердили 4 633 особам, померли 68 хворих, одужали 2 148 людей; було госпіталізовано рекордну кількість хворих – 801 людину.

До цього часу найбільше смертей від COVID-19 за добу було зафіксовано 16 вересня і 26 вересня – тоді померло по 76 осіб.

За числом нових випадків коронавірусу за 1 жовтня Україна піднялась на 12 позицію серед інших країн, за числом летальних випадків наша країна на 14 місці.

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