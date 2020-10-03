COVID-19: в Україні антирекорди за кількістю нових випадків і смертей
За минулу добу, 2 жовтня, в Україні виявлено рекордний 4661 випадок коронавірусу. Померло від хвороби у п'ятницю 92 особи – найбільше за весь час.
Джерело: дані РНБО
Деталі: Найбільше хворих виявлено в Харківській області – 516, там зафіксовано 5 летальних випадків.
У Києві підтвердили 441 випадок коронавірусу, померло від хвороби 11 осіб.
310 нових випадків і 7 смертей зафіксовано в Одеській області, 297 нових і 7 летальних випадків – на Дніпропетровщині.
Що передувало: За добу 1 жовтня в Україні коронавірусну хворобу COVID-19 підтвердили 4 633 особам, померли 68 хворих, одужали 2 148 людей; було госпіталізовано рекордну кількість хворих – 801 людину.
До цього часу найбільше смертей від COVID-19 за добу було зафіксовано 16 вересня – тоді померло 76 осіб.