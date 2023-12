ЄС наступного тижня схвалить санкції проти Лукашенка і ще 14 білорусів – ЗМІ

4 листопада очікується рішення Комітету постійних представників ЄС щодо санкцій проти самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка і ще 14 білорусів.

Про це повідомив кореспондент Радіо Свобода Рікард Джозвяк у Twitter, передає "Європейська правда".

"Посли ЄС в середу дадуть зелене світло на заморожування активів і запровадження візових заборон для Олександра Лукашенка і 14 інших білорусів. Рішення буде підтверджено 6 листопада" - написав він.

EU ambassadors will on wed give green light to impose asset freezes and visa bans on #Lukashenko & 14 other Belarusians. Will be confirmed on 6 November. #Belarus