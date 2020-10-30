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В Грузії кажуть, що Україна сама скасувала приліт своїх спостерігачів на вибори

П'ятниця, 30 жовтня 2020, 20:02

Агентство цивільної авіації Грузії заперечує повідомлення про те, що грузинська сторона блокувала приліт до Тбілісі українських депутатів і журналістів, які повинні були здійснювати спостереження за парламентськими виборами в країні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Интерфакс.

"Повідомляємо, що в Агентство цивільної авіації надійшла заявка від SkyUp Airlines на приватний чартерний рейс за маршрутом Київ-Тбілісі-Київ 30 жовтня, який повинен був доставити делегацію Ради для спостереження за виборами в якості спостерігачів. Однак 30 жовтня о 02: 09 SkyUp Airlines знову звернулася в агентство з проханням скасувати запит на дозвіл на політ, пославшись на замовника рейсу", - повідомляє в п'ятницю відомство.

При цьому агентство публікує і саме повідомлення, отримане від авіакомпанії SkyUp Airlines.

Раніше народний депутат від "Слуги народу" Єлизавета Ясько повідомила, що Грузія в останній момент не впустила спостерігачами на вибори депутатів з України.

За її словами, спостерігачами на вибори мали летіти 30 українських депутатів на запрошення "ЄНД", провідної опозиційної партії.

"Сьогодні вночі грузинська влада скасувала дозвіл на прийом літака з України. Таке рішення викликає жаль, оскільки прозорість виборчих процедур - основа демократії. Цю прозорість і, як наслідок, довіру до результатів виборів, серед іншого забезпечують спостерігачі" - зазначила Ясько.

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