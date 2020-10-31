У Польщі знову антирекорд: майже 22 тисячі нових заражень

Польща у суботу заявила про 21 897 нових підтверджених випадків зараження коронавірусом - новий максимум від початку епідемії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF FM.

За останні 24 години у зв’язку з COVID-19 померли 280 людей, другий найвищий показник. Наразі більше людей померли лише 29 жовтня, коли було зареєстровано понад 300 смертей.

Через коронавірус у лікарнях перебуває 16 144 людини, у яких підтверджено зараження.

На карантині перебувають 504 706 осіб, а санітарно-епідеміологічний нагляд охоплює 48 928 людей.

Всього з початку пандемії в Польщі коронавірус підтверджено у понад 362 тисяч осіб, 5 631 людина померла.

Нагадаємо, через спалах інфекцій прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький оголосив про закриття усіх кладовищ на три дні.