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У Польщі знову антирекорд: майже 22 тисячі нових заражень

Субота, 31 жовтня 2020, 12:00
У Польщі знову антирекорд: майже 22 тисячі нових заражень

Польща у суботу заявила про 21 897 нових підтверджених випадків зараження коронавірусом - новий максимум від початку епідемії. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF FM.

За останні 24 години у зв’язку з COVID-19 померли 280 людей, другий найвищий показник. Наразі більше людей померли лише 29 жовтня, коли було зареєстровано понад 300 смертей.

Через коронавірус у лікарнях перебуває 16 144 людини, у яких підтверджено зараження.

На карантині перебувають 504 706 осіб, а санітарно-епідеміологічний нагляд охоплює 48 928 людей.

Всього з початку пандемії в Польщі коронавірус підтверджено у понад 362 тисяч осіб, 5 631 людина померла.

Нагадаємо, через спалах інфекцій прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький оголосив про закриття усіх кладовищ на три дні. 

Теми: Польща
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