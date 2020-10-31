Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Словаччина тестує все населення на COVID: у містах довжелезні черги

Субота, 31 жовтня 2020, 14:07

У Словаччині в суботу розпочалося загальнонаціональне тестування населення на наявність коронавірусу - люди з самого ранку вишикувались у довжелезні черги.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Aktuality.

Місця, де можна здати аналіз, почали працювати о 7 ранку і зачиняться о 22.  У містах із самого ранку почали формуватись затори і черги охочих здати тест, що можна буде зробити в рамках першого етапу тестування також і в неділю, 1 листопада. 

У деяких місцях, зокрема у Братиславі, в черзі довелось очікувати годинами. До операції на підмогу медикам залучено армію.

Люди проходять швидке тестування на антиген, результати якого сповіщають у запечатаному конверті протягом 15-30 хвилин. Тести на антиген дають швидкі результати, але не вважаються настільки надійними, як ПЛР-тест. 

 

Уряд хоче перевірити на COVID-19 всіх, хто старший ніж 10 років. Президентка Словаччини Зузана Чапутов вже заявила, що вважає цю ідею нездійсненною. Напередодні командам, що проводять тестування, не вистачало персоналу.

Якщо людина отримає позитивний результат тесту, вона повинна самоізолюватися на 10 днів. Той, хто відмовляється здати тест, теж повинен самоізолюватись, за порушення карантину загрожує штраф.

Людина з негативним результатом тесту звільняється від комендантської години, яка буде введена з понеділка.

Населення Словаччини складає близько 5,5 мільйонів осіб. Словаччина є першою країною такого розміру, яка проводить загальнонаціональне тестування. 

Пілотні тестування перших чотирьох округів проходили минулими вихідними. Другий етап тестування заплановано на 7-8 листопада. 

Теми: Словаччинакоронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

У Києві антирекорд випадків коронавірусу і 23 смерті

Росія відповіла на прохання Вірменії про допомогу

Степанов просить ВР підтримати штрафи за відсутність масок

Новий антирекорд в Україні: 8752 випадки коронавірусу за добу

Вірменія просить Путіна допомогти у "забезпеченні безпеки"

Пандемія продовжує встановлювати антирекорди: 573 тисячі хворих за добу

Усі новини...
Словаччина
Словаччина: вільне пересування - лише з негативним тестом на коронавірус
Словаччина готує широкомасштабне тестування населення на коронавірус
Зеленський: Україна та Словаччина розуміють ризики, які несе "Північний потік-2"
Останні новини
14:07
Словаччина тестує все населення на COVID: у містах довжелезні черги
13:57
У Харкові молодики завадили зйомці журналістів, відкрито провадження
13:35
На Київщині від вибуху боєприпасів загинула людина
13:25
За добу "Укрзалізниця" перевезла майже 900 тисяч тонн вантажів
13:17
Азербайджан заявив, що проти втручання третіх країн
13:00
У Польщі знову антирекорд: майже 22 тисячі нових заражень
12:38
Білорусів хочуть карати за "незаконне використання прапорів" – ЗМІ
11:56
У світі збільшується ринок віртуальних знаменитостей — ЗМІ
11:39
У Києві антирекорд випадків коронавірусу і 23 смерті
11:22
У Грузії проходять парламентські вибори за новою системою
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!