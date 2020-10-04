Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Трамп та ще 6 людей захворіли на Covid після спільного заходу в Білому домі

Неділя, 4 жовтня 2020, 00:13
Трамп та ще 6 людей захворіли на Covid після спільного заходу в Білому домі

Минулої суботи, 28 вересня, у Білому домі пройшла подія, на якій розкрили кандидатуру нового судді Верховного суду. Наразі 7 учасників події, включаючи президента США Дональда Трампа, отримали позитивні тести на коронавірус.

Джерело: CNN

Деталі: Як пише видання, на думку багатьох чиновників Білого дому, саме ця подія тижневої давності може бути причиною спалаху коронавірусу серед американських посадовців.

У п'ятницю, 2 жовтня, стало відомо про позитивні результати тестів у щонайменше семи присутніх, включаючи самого президента США, який наразі госпіталізований на проходить курс лікування.

CNN наголошує, що на заході минулої суботи мало хто з гостей був в масках, а соціальної дистанції ніхто не дотримувався.

У п’ятницю представники республіканської партії Майк Лі та Том Тілліс заявили, що отримали позитивні результати тесту на Covid-19. Під час церемонії вони сиділи неподалік один від одного.

Колишня радниця президента Келліанна Конвей заявила, що вона теж заразилася. Вона сиділа прямо за першою леді Меланією Трамп.

У президента Собору Паризької Богоматері, де викладає висунута Трампом Емі Коні Барретт, також діагностували коронавірус.

Варто зауважити, що перша леді та старший радник Хоуп Хікс ще минулого тижня отримали позитивні результати на Covid-19.

Інші, хто близький до Білого дому, але не брав участі у суботньому заході, також повідомили про свої позитивні тести, включаючи голову Республіканського національного комітету Ронну Макданіель, яка проводила час з президентом США наприкінці минулого тижня. Також мова про керівника кампанії Трампа Білла Степієна, який брав участь на підготовчих сесіях дебатів без масок у Білому домі на минулих вихідних.

У суботу сенатор Рон Джонсон став третім республіканським сенатором після Лі та Тілліса, який отримав позитивні результати - але він не відвідував церемонію у суботу. За повідомленнями Асоціації кореспондентів Білого дому, три члени прес-служби Білого дому також отримали позитивні результати.

Нагадаємо: Президент США Дональд Трамп був доставлений до медичного центру ввечері у п'ятницю, менш ніж за добу після того, як надійшла новина про підтвердження у нього COVID-19.

Наразі Дональд Трамп отримує терапію антитілами та приймає препарат "Ремдесивір".

Теми: ТрампкоронавірусСШАепідемія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Трамп
Трамп і Десантіс засудили надання касетних боєприпасів Україні
Александр Віндман: Якщо оберуть Трампа, підтримки США не буде. Для України найкраще – перемогти раніше
Зеленський: Байден міг би закінчити війну ціною України й за 5 хвилин, але ми б не погодилися
Останні новини
06:58
ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України
06:24
відеоССО показали, як снайпери знищують саперні групи ворога
05:50
На "виборах" Путіна на ТОТ можна буде голосувати без паспорта – спротив
05:04
Мішель впевнений у фінансуванні України попри угорське вето: є інструменти
04:50
Орбан заблокував бюджетні видатки Євросоюзу з €50 млрд для України
03:54
Допомога Україні потрібна зараз, "а не після різдвяного яєчного лікеру" – Білий дім
02:52
Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки
01:58
В Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС
01:44
На громаду Сумщини за день ворог скинув 19 мін
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
Усі новини...
Реклама: