Трамп та ще 6 людей захворіли на Covid після спільного заходу в Білому домі

Минулої суботи, 28 вересня, у Білому домі пройшла подія, на якій розкрили кандидатуру нового судді Верховного суду. Наразі 7 учасників події, включаючи президента США Дональда Трампа, отримали позитивні тести на коронавірус.

Джерело: CNN

Деталі: Як пише видання, на думку багатьох чиновників Білого дому, саме ця подія тижневої давності може бути причиною спалаху коронавірусу серед американських посадовців.

У п'ятницю, 2 жовтня, стало відомо про позитивні результати тестів у щонайменше семи присутніх, включаючи самого президента США, який наразі госпіталізований на проходить курс лікування.

CNN наголошує, що на заході минулої суботи мало хто з гостей був в масках, а соціальної дистанції ніхто не дотримувався.

У п’ятницю представники республіканської партії Майк Лі та Том Тілліс заявили, що отримали позитивні результати тесту на Covid-19. Під час церемонії вони сиділи неподалік один від одного.

Колишня радниця президента Келліанна Конвей заявила, що вона теж заразилася. Вона сиділа прямо за першою леді Меланією Трамп.

У президента Собору Паризької Богоматері, де викладає висунута Трампом Емі Коні Барретт, також діагностували коронавірус.

Варто зауважити, що перша леді та старший радник Хоуп Хікс ще минулого тижня отримали позитивні результати на Covid-19.

Інші, хто близький до Білого дому, але не брав участі у суботньому заході, також повідомили про свої позитивні тести, включаючи голову Республіканського національного комітету Ронну Макданіель, яка проводила час з президентом США наприкінці минулого тижня. Також мова про керівника кампанії Трампа Білла Степієна, який брав участь на підготовчих сесіях дебатів без масок у Білому домі на минулих вихідних.

У суботу сенатор Рон Джонсон став третім республіканським сенатором після Лі та Тілліса, який отримав позитивні результати - але він не відвідував церемонію у суботу. За повідомленнями Асоціації кореспондентів Білого дому, три члени прес-служби Білого дому також отримали позитивні результати.

Нагадаємо: Президент США Дональд Трамп був доставлений до медичного центру ввечері у п'ятницю, менш ніж за добу після того, як надійшла новина про підтвердження у нього COVID-19.

Наразі Дональд Трамп отримує терапію антитілами та приймає препарат "Ремдесивір".