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Військові формування Росії на Донбасі п’ять разів порушили режим припинення вогню

Неділя, 4 жовтня 2020, 07:33
Військові формування Росії на Донбасі п’ять разів порушили режим припинення вогню

3 жовтня російсько-окупаційні війська п’ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Джерело: штаб ООС

Дослівно: "Минулої доби, 3 жовтня, у смугах відповідальності наших підрозділів російсько-окупаційні війська п’ять разів порушили режим припинення вогню. Так, стрілецьку зброю противник застосовував у районі населеного пункту Майорськ, гранатомети різних систем – неподалік Причепилівки та Новоселівки Другої. На ділянках поблизу населених пунктів Водяне та Мар’їнка противник вів вогонь зі стрілецької зброї та протитанкового ручного гранатомета.

Бойових втрат і поранень унаслідок ворожих пострілів серед особового складу Об’єднаних сил не було. На вогневі провокації ворога наші захисники зброю у відповідь не застосовували.

Військовослужбовці Збройних Сил продовжують локалізувати осередки пожеж та надавати допомогу місцевим громадам, котрі найбільше її потребують. Так, вчора наші захисники працювали у населеному пункті Воронове, де унаслідок пожеж зруйновані будинки, пошкоджені водогін, електромережі, газопровід та об’єкти інфраструктури.

У районі проведення операції належно виконують завдання інші складові сил оборони. Так, для мінімізації наслідків артилерійських обстрілів попередніх років рятувальники Об’єднаних сил відновлюють житлові будинки та об’єкти інфраструктури. Упродовж минулої доби вони відремонтували 10 будинків, на 6 об’єктах роботи тривають. Окрім того, саперами ДСНС розміновано більш ніж 4 гектари території у прифронтовому районі та передано на знищення 64 знайдених вибухонебезпечних предмети".

Деталі: Від початку поточної доби у районах відповідальності українських підрозділів порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша.

"Українська правда" у Threads

Теми: ООС
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