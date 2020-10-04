Коронавірус: в Україні знову більше 4 тисяч заражень, десятки людей померли

У суботу, 3 жовтня, ще у 4140 українців діагностували Covid-19, також 44 людини померли від коронавірусу.

Джерело: дані РНБО станом на ранок 4 жовтня

Деталі: Як зазначається, лідерами з поширення Covid-19 є два регіони – Харківщина (414 випадків і 4 смерті) та Київ (ще 407 заражень і 8 летальних випадків.)

Третя за кількістю нових хворих - Житомирська область: за добу "плюс" 281 зараження, одна людина з Covid померла.

За минулу добу в Україні також зафіксували 1370 одужань.

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COVID-19 б'є рекорди в Україні та світі. Це друга хвиля чи найстрашніше попереду?

Нагадаємо: 2 жовтня в Україні було виявлено рекордний 4661 випадок коронавірусу. Померло від хвороби у п'ятницю 92 особи – це найвищий добовий показник летальності з початку пандемії.