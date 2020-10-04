Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Коронавірус: в Україні знову більше 4 тисяч заражень, десятки людей померли

Неділя, 4 жовтня 2020, 08:49

У суботу, 3 жовтня, ще у 4140 українців діагностували Covid-19, також 44 людини померли від коронавірусу.

Джерело: дані РНБО станом на ранок 4 жовтня

Деталі: Як зазначається, лідерами з поширення Covid-19 є два регіони – Харківщина (414 випадків і 4 смерті) та Київ (ще 407 заражень і 8 летальних випадків.)

Третя за кількістю нових хворих - Житомирська область: за добу "плюс" 281 зараження, одна людина з Covid померла.

За минулу добу в Україні також зафіксували 1370 одужань.

 

Знати більше: Динаміка пандемії COVID-19 в Україні та світі в інфографіці

COVID-19 б'є рекорди в Україні та світі. Це друга хвиля чи найстрашніше попереду?

Нагадаємо: 2 жовтня в Україні було виявлено рекордний 4661 випадок коронавірусу. Померло від хвороби у п'ятницю 92 особи – це найвищий добовий показник летальності з початку пандемії.

Світлана Кізілова, УП
Теми: коронавірусепідемія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Коронавірус: в Україні знову більше 4 тисяч заражень, десятки людей померли

відеоАзербайджанські військові показали взяття територій у Нагірному Карабасі

У роботі Telegram стався глобальний збій

Єрмак: Кравчук вирішить, хто може замінити Фокіна у ТКГ

фотоАзербайджан перейменував взятий під свій контроль Мадагіз в Суговушан

Коронавірус: стало відомо, як лікують Трампа та чому його госпіталізували

Усі новини...
коронавірус
Головні новини суботи і ночі: Порошенко та Трампа госпіталізували
Twitter видалятиме дописи, в яких Трампу бажають померти від COVID-19
COVID-19 на Буковині: заражень вже понад 15 000
Останні новини
08:52
фотоНа Камчатці екологічна катастрофа: мертві тварини, отруєні серфери, сфабриковані відео
08:49
Коронавірус: в Україні знову більше 4 тисяч заражень, десятки людей померли
08:33
відеоАзербайджанські військові показали взяття територій у Нагірному Карабасі
08:00
Головні новини суботи і ночі: Порошенко та Трампа госпіталізували
07:33
Військові формування Росії на Донбасі п’ять разів порушили режим припинення вогню
07:10
Twitter видалятиме дописи, в яких Трампу бажають померти від COVID-19
05:53
COVID-19 на Буковині: заражень вже понад 15 000
04:10
Коронавірус: в світі вже зафіксовано 35 мільйонів випадків зараження
02:35
Трамп: "Я відчуваю себе набагато краще"
02:14
У роботі Telegram стався глобальний збій
Усі новини...