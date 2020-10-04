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Вірмени опублікували докази обстрілу житлових районів касетними бомбами

Неділя, 4 жовтня 2020, 21:05

Столиця самопроголошеної "республіки Арцах", що фактично контролюється Вірменією, потрапила під обстріл касетними бомбами, які несуть особливу загрозу мирному населенню.

Про це свідчить відео, оприлюднене де-факто владою "Арцаху", пише "Європейська правда".

Вірменська влада неодноразово заявляла про нібито використання Азербайджаном касетних бомб при обстрілі житлових районів карабаських міст, а також демонструвала нерозірвані залишки таких боєприпасів. Однак оприлюднене у неділю відео стало найпереконливішим доказом того що дані припаси застосовуються у Карабасі.

На відеоролику, відзнятому автомобільним відеореєстратором, зафіксований початок авіаобстрілу, про який попереджає сигнал тривоги.

Після цього на вулиці, де, як видно, розташовані житлові будинки та припарковані автомобілі, починають лунати вибухи.

З відео очевидно, що йдеться саме про вибух касетного боєприпасу – бомби, спорядженої великою кількістю менших вибухових елементів.

Касетні бомби вважають украй негуманним засобом ведення війни, оскільки вони розраховані на ураження передусім незахищеного, у тому числі мирного населення, а не броньованих військових об’єктів. Крім того, елементи, що не розірвалися після падіння такого боєприпаси, тривалий час лишаються вибухонебезпечними. Втім, у світі не діє абсолютної заборони використання касетних бомб.

Міжнародна конвенція про їхню заборону набула чинності лише у 2010 році і діє у державах, що її ратифікували; втім, Вірменія та Азербайджан не є сторонами даного договору.

Детальніше про ситуацію в Карабасі та про основні загрози даної війни читайте в статті "Карабах, не схожий на Донбас: 8 відповідей на запитання про нову війну на Кавказі"

Теми: ВірменіяАзербайджанНагірний Карабахвійна


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