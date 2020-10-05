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Саудівська Аравія частково відкрила Мекку для паломництва

Понеділок, 5 жовтня 2020, 01:03

Влада Саудівської Аравії 4 жовтня частково скасувала заборону на здійснення паломництва до ісламських святинь.

Джерело: видання Daily Sabah

Дослівно: "Мекка поволі оговталася від семимісячної паузи – цієї неділі до міста прибули прочани, після того як влада Саудівської Аравії частково скасувала обмеження через коронавірус на здійснення умри".

Деталі: При цьому прочанам не дозволяється торкатися священної Кааби - вона завішена чорною тканиною, прикрашеною арабською каліграфією в золоті.

 

Нагадаємо: з 2 квітня Мекка і Медина, два міста в Саудівській Аравії, де розташовані головні мусульманські святині, за вказівкою влади були повністю закриті на в'їзд та виїзд.

Теми: коронавірус


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