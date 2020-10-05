Екс-депутат Верховної ради Криму, засновник "Російського блоку" Олександр Свистунов вимагає додати в підручники історії півострова відомості про "українську окупацію" і "російську весну".

Джерело: "Нова газета" з посиланням на звернення Свистунова до міністра освіти Росії Сергія Кравцова, "Комерсант"

Деталі: Депутат просить відкликати зі шкіл і бібліотек другу частину підручника "Історія Криму. 10 клас", оскільки, на його думку, у підручнику "відверто брехливо і тенденційно описана історія пострадянського періоду півострова, починаючи з 1991 року і аж до возз'єднання Криму з Росією в 2014 році".

Крім того, за словами Свистунова, автори підручника "не визнають факту української окупації Криму і Севастополя" і в ньому "відсутній опис національно-визвольної боротьби жителів півострова".

Він вважає, що новий підручник мають написати "незалежні російські історики", а не "багровська професура, яка багато років плазувала перед українським режимом".

У міністерстві освіти повідомили "Комерсанту", що підручник розроблявся кваліфікованими фахівцями, які "спиралися виключно на діючі норми історичної освіти без будь-яких політичних пристрастей".

Один з авторів посібника також заявив виданню, що Свистунов і його прихильники не є професійними істориками і сприймають інформацію, викладену в даній книзі, "суб'єктивно, через призму свого політичного досвіду".

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