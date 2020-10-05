У Криму хочуть переписати підручники історії: додати "українську окупацію" і "російську весну"
Екс-депутат Верховної ради Криму, засновник "Російського блоку" Олександр Свистунов вимагає додати в підручники історії півострова відомості про "українську окупацію" і "російську весну".
Джерело: "Нова газета" з посиланням на звернення Свистунова до міністра освіти Росії Сергія Кравцова, "Комерсант"
Деталі: Депутат просить відкликати зі шкіл і бібліотек другу частину підручника "Історія Криму. 10 клас", оскільки, на його думку, у підручнику "відверто брехливо і тенденційно описана історія пострадянського періоду півострова, починаючи з 1991 року і аж до возз'єднання Криму з Росією в 2014 році".
Крім того, за словами Свистунова, автори підручника "не визнають факту української окупації Криму і Севастополя" і в ньому "відсутній опис національно-визвольної боротьби жителів півострова".
Він вважає, що новий підручник мають написати "незалежні російські історики", а не "багровська професура, яка багато років плазувала перед українським режимом".
У міністерстві освіти повідомили "Комерсанту", що підручник розроблявся кваліфікованими фахівцями, які "спиралися виключно на діючі норми історичної освіти без будь-яких політичних пристрастей".
Один з авторів посібника також заявив виданню, що Свистунов і його прихильники не є професійними істориками і сприймають інформацію, викладену в даній книзі, "суб'єктивно, через призму свого політичного досвіду".
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Передісторія:
- Росія анексувала український півострів Крим в березні 2014 року, прикрившись незаконним "референдумом", проведеним у присутності озброєних людей у військовій формі.
- Міжнародні організації визнали анексію Криму незаконною і засудили дії Росії, країни Заходу ввели проти неї економічні санкції за це.
- Кремль заперечує анексію півострова і називає це "відновленням історичної справедливості". Спочатку РФ заперечувала наявність своїх військових, але потім визнала "зелених чоловічків" своїми людьми.