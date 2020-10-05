Два десятки буковинців повторно заразилися коронавірусом - ОДА

У Чернівецькій області, за даними місцевої влади, зафіксували вже близько 20 випадків повторного інфікування коронавірусом.

Джерело: заступниця голови Чернівецької ОДА Наталія Гусак, яку цитує офіційна сторінка ОДА в Facebook

Деталі: З 5 жовтня почало діяти нове епідемічне зонування, згідно з яким Чернівецька область залишається у "помаранчевій" зоні. Та попри це кількість нових випадків зараження коронавірусом щодня перевищує сотню.

Пряма мова: "Не важливо, в якій ми зоні карантину – "червоній", "помаранчевій", "жовтій" чи "зеленій". Коронавірус живе поруч із нами, тож не варто нехтувати протиепідемічними нормами. Носити маску, користуватися антисептиком та дотримуватися соціальної дистанції – це обов’язок кожного з нас.

Берегтися потрібно й тим, хто вже хворів на COVID-19. Наразі близько 20 буковинців повторно заразилися коронавірусом. І не завжди їхня хвороба проходила в легкій формі".

Нагадаємо: За неділю 4 жовтня позитивний результат тесту на COVID-19 в Україні отримали 3 774 особи, 33 хворих померли, визнано одужання 1 145 пацієнтів. У Чернівецькій області - плюс 163 хворих.