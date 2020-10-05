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У Києві за добу знову 10 смертей від COVID-19, але зросла і кількість одужань

Понеділок, 5 жовтня 2020, 12:12
У Києві за добу знову 10 смертей від COVID-19, але зросла і кількість одужань
Фото КМДА

За минулу добу у столиці лабораторно підтвердили 286 нових випадків захворювання на коронавірус, 10 людей померли.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко на брифінгу 5 жовтня

Пряма мова: "За минулу добу в Києві виявили 286 хворих на коронавірус. 10 випадків – летальних".

Деталі: Серед нових хворих 163 жінки віком від 18 до 90 років, 99 чоловіків віком від 19 до 90 років, 12 дівчаток від 4 до 17 років і 12 хлопчиків від 4 до 17 років. Захворіли, зокрема, і 12 медиків.

32 людей госпіталізували.  

Найбільше нових випадків захворювання виявили в Оболонському (54), Дніпровському (52), Дарницькому і Деснянському (по 44) районах.

Водночас зросла і кількість тих, хто подолав хворобу – за минулу добу таких 399.

Станом на 5 жовтня у столиці вже 24 736 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Від вірусу померли 430 киян. Подолали хворобу 8 263 мешканці столиці.

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Передісторія: 

  • За неділю, 4 жовтня, позитивний результат тесту на COVID-19 в Україні отримали 3 774 особи, 33 хворих померли, визнано одужання 1 145 пацієнтів.

Українська правда
Теми: коронавірусКиївжертви
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