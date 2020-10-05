У Кремлі прокоментували самоспалення головреда російського видання

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що співчуває рідним загиблої журналістки Ірини Славіної, але не вважає її самогубство питанням Кремля.

Джерело: Медуза

Пряма мова: "Безумовно, це така трагічна подія, і, власне, ми співчуваємо рідним. Ми не знаємо деталей, але звертаємо увагу на реакцію губернатора Нікітіна, який сказав, що обов'язково розбереться в тому, що сталося".

Деталі: За словами Пєскова, "немає ніяких причин сумніватися в тому, що губернатор розбереться з тим, що сталося, і з'ясує причини, які могли стати приводом для самогубства".

Що було раніше: 2 жовтня головний редактор видання KozaPress Ірина Славіна вчинила самоспалення біля будівлі МВС в Нижньому Новгороді. Перед тим, як накласти на себе руки, вона написала в Facebook: "У моїй смерті прошу звинувачувати Російську Федерацію".

За день до самогубства у квартирі журналістки пройшов обшук.

За даними "Медузи", упродовж останніх років Славіну неодноразово штрафували як за висловлювання в Facebook, так і за публікації KozaPress і участь в акціях.