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У Кремлі прокоментували самоспалення головреда російського видання

Понеділок, 5 жовтня 2020, 15:19
У Кремлі прокоментували самоспалення головреда російського видання
Фото з Facebook Славіної

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що співчуває рідним загиблої журналістки Ірини Славіної, але не вважає її самогубство питанням Кремля.

Джерело: Медуза

Пряма мова: "Безумовно, це така трагічна подія, і, власне, ми співчуваємо рідним. Ми не знаємо деталей, але звертаємо увагу на реакцію губернатора Нікітіна, який сказав, що обов'язково розбереться в тому, що сталося".

Деталі: За словами Пєскова, "немає ніяких причин сумніватися в тому, що губернатор розбереться з тим, що сталося, і з'ясує причини, які могли стати приводом для самогубства".

Що було раніше: 2 жовтня головний редактор видання KozaPress Ірина Славіна вчинила самоспалення біля будівлі МВС в Нижньому Новгороді. Перед тим, як накласти на себе руки, вона написала в Facebook: "У моїй смерті прошу звинувачувати Російську Федерацію".

За день до самогубства у квартирі журналістки пройшов обшук.

За даними "Медузи", упродовж останніх років Славіну неодноразово штрафували як за висловлювання в Facebook, так і за публікації KozaPress і участь в акціях.

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Теми: РосіяЗМІ
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