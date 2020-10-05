Міністр культури назвав концерт Полякової у Харкові безвідповідальним
Міністр культури Олександр Ткаченко назвав концерт співачки Олі Полякової у Харкові в розпал пандемії коронавірусу безвідповідальним зі сторони організаторів, місцевої влади та глядачів.
Джерело: Telegram-канал Ткаченка
Пряма мова: "Є такі приклади, як от концерт Олі Полякової, що пройшов у Харкові. Тисячі людей, масок – одиниці, про соціальну дистанцію взагалі промовчу.
Безвідповідально, як зі сторони організаторів та місцевої влади, так і глядачів. При цьому кожен з них знає, до чого призвело святкування дня міста у Харкові. Кожного дня – нові антирекорди.
Безвідповідально ходити на концерти і не виконувати прості правила безпеки.
Організатори. Безвідповідально у гонитві за грошима ставитися так до глядачів.
Місцева влада. Не можна не реагувати та бути бездіяльними, коли подібне відбувається у вашому місті".
Деталі: За його словами, у міністерстві роблять все можливе, аби надати артистам можливість виступати, але з дотриманням карантинних обмежень.
Ткаченко відзначив, що це складно, але це єдина можливість для бізнесу працювати, надаючи робочі місця та не жертвуючи при цьому здоров’ям глядачів.
Нагадаємо:
- Після концерту співачки Олі Полякової, що відбувся в Новобаварському районі Харкова у суботу, 3 жовтня, слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом порушення вимог карантину.
- Полякова заявила, що кримінальне провадження та галас навколо концерту пов'язаний із передвиборчою кампанією.