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Міністр культури назвав концерт Полякової у Харкові безвідповідальним

Понеділок, 5 жовтня 2020, 17:44
Міністр культури назвав концерт Полякової у Харкові безвідповідальним

Міністр культури Олександр Ткаченко назвав концерт співачки Олі Полякової у Харкові в розпал пандемії коронавірусу безвідповідальним зі сторони організаторів, місцевої влади та глядачів.

Джерело: Telegram-канал Ткаченка

Пряма мова: "Є такі приклади, як от концерт Олі Полякової, що пройшов у Харкові. Тисячі людей, масок – одиниці, про соціальну дистанцію взагалі промовчу.

Безвідповідально, як зі сторони організаторів та місцевої влади, так і глядачів. При цьому кожен з них знає, до чого призвело святкування дня міста у Харкові. Кожного дня – нові антирекорди.

Безвідповідально ходити на концерти і не виконувати прості правила безпеки.

Організатори. Безвідповідально у гонитві за грошима ставитися так до глядачів.

Місцева влада. Не можна не реагувати та бути бездіяльними, коли подібне відбувається у вашому місті".

Деталі: За його словами, у міністерстві роблять все можливе, аби надати артистам можливість виступати, але з дотриманням карантинних обмежень.

Ткаченко відзначив, що це складно, але це єдина можливість для бізнесу працювати, надаючи робочі місця та не жертвуючи при цьому здоров’ям глядачів.

Нагадаємо: 

  • Після концерту співачки Олі Полякової, що відбувся в Новобаварському районі Харкова у суботу, 3 жовтня, слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом порушення вимог карантину.
  • Полякова заявила, що кримінальне провадження та галас навколо концерту пов'язаний із передвиборчою кампанією.

Українська правда

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Теми: ХарківкоронавірусCovid-2019
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