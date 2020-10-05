Міністр культури назвав концерт Полякової у Харкові безвідповідальним

Міністр культури Олександр Ткаченко назвав концерт співачки Олі Полякової у Харкові в розпал пандемії коронавірусу безвідповідальним зі сторони організаторів, місцевої влади та глядачів.

Джерело: Telegram-канал Ткаченка

Пряма мова: "Є такі приклади, як от концерт Олі Полякової, що пройшов у Харкові. Тисячі людей, масок – одиниці, про соціальну дистанцію взагалі промовчу.

Безвідповідально, як зі сторони організаторів та місцевої влади, так і глядачів. При цьому кожен з них знає, до чого призвело святкування дня міста у Харкові. Кожного дня – нові антирекорди.

Безвідповідально ходити на концерти і не виконувати прості правила безпеки.

Організатори. Безвідповідально у гонитві за грошима ставитися так до глядачів.

Місцева влада. Не можна не реагувати та бути бездіяльними, коли подібне відбувається у вашому місті".

Деталі: За його словами, у міністерстві роблять все можливе, аби надати артистам можливість виступати, але з дотриманням карантинних обмежень.

Ткаченко відзначив, що це складно, але це єдина можливість для бізнесу працювати, надаючи робочі місця та не жертвуючи при цьому здоров’ям глядачів.

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