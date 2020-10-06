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Протестувальники захопили будівлю парламенту Киргизстану

Вівторок, 6 жовтня 2020, 01:35
Протестувальники захопили будівлю парламенту Киргизстану
Фото: «Азаттык радиосу»

Учасники протестів проти результатів парламентських виборів у Киргизстані машиною протаранили ворота біля парламенту у столиці та увірвались до будівлі.

Джерело: "Інтерфакс

Деталі: В акції беруть участь близько 3-5 тисячі осіб. Незважаючи на посилену охорону адміністративних об’єктів та використання водометів та гумових куль силовиками, демонстранти все ж таки змогли проникнути до будівлі. 

Протестувальники змогли дістатись до сьомого поверху, де розташований кабінети президента, спікера та лідерів парламентських фракцій. Водночас у будівлі ніхто із високопосадовців не перебував. 

 
Фото: «Азаттык радиосу»

Про постраждалих наразі не повідомляється. 

Біля парламенту горять кілька автівок, а огорожу будівлі учасники акцій використовують як щити. Демонстранти планують йти до СІЗО, де перебуває колишній глава держави, щоб його звільнити. 

Що передувало: У столиці Киргизстану тисячі людей, не погоджуючись із результатами парламентських виборів, вийшли на мітинг. Силовики відтіснили демонстрантів від урядових будівель, задіявши сльозогінний газ, гумові кулі, світлошумові гранати та водомети. Повідомляється про щонайменше 16 постраждалих.

Довідка: У виборах в Киргизії 4 жовтня взяли участь 56% з 3,5 млн зареєстрованих виборців. На 120 місць у новому складі парламенту претендували 16 партій.

За офіційними даними, бар'єр в 7 відсотків подолали лише чотири з них. Це провладні "Бірімдік" і "Мекен Киргизстан", а також центристська "Киргизстан" і опозиційна "Бутун Киргизстан".

Українська правда

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Теми: мітинги
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