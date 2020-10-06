Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Кількість нових випадків COVID-19 на Буковині не зменшується

Вівторок, 6 жовтня 2020, 02:21

5 жовтня у Чернівецькій області виявили 158 випадків захворювання на коронавірус, добою раніше – 163 нових хворих.

Джерело: голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук у facebook

Деталі: Лабораторія області перевірила у понеділок 564 зразки. 

З часу пандемії на Буковині вже зареєстрували 15444 випадків інфікування. Вилікувались від коронавірусу 8360 хворих. Зокрема, за минулу добу одужали 44 людини. 

Знати більше: Динаміка пандемії COVID-19 в Україні та світі в інфографіці

COVID-19 б'є рекорди в Україні та світі. Це друга хвиля чи найстрашніше попереду?

Нагадаємо: 

Українська правда
Теми: коронавірусЧернівецька область


powered by lun.ua
Головне сьогодні

фото, відеоУ Киргизстані розігнали мітинг за допомогою спецзасобів: є поранені

Новини 5 жовтня: попередження від ЄС, цифровізація в Україні

оновленоУ Раді COVID-19 виявили у 75 людей, співробітниця секретаріату померла – ЗМІ

Рада НБУ висловила недовіру та догану заступникам голови Нацбанку з команди Смолія

фото, відео"Бабусі проти ОМОНу": в Мінську на марш протесту вийшли пенсіонери

У Європарламенті пригрозили скасуванням безвізу окремим українським олігархам і політикам

Усі новини...
коронавірус
Німецький парламент переходить на обов’язковий масковий режим
"Почуваюся краще, ніж 20 років тому": Трамп заявив, що виписується з лікарні
МОЗ пропонуватиме посилити карантин при заповненні лікарень на 60% – Степанов
Останні новини
02:21
Кількість нових випадків COVID-19 на Буковині не зменшується
01:35
ВідеоПротестувальники захопили будівлю парламенту Киргизстану
00:58
Кравчук пропонує створити в ТКГ "раду людей" Донбасу
00:16
Німецький парламент переходить на обов’язковий масковий режим
23:56
"Почуваюся краще, ніж 20 років тому": Трамп заявив, що виписується з лікарні
23:33
МОЗ пропонуватиме посилити карантин при заповненні лікарень на 60% – Степанов
22:51
відеоМер Умані потрапив до лікарні з двосторонньою пневмонією
22:24
США, Франція та Росія виступили зі спільною заявою щодо Нагірного Карабаху
21:48
фото, відеоУ Киргизстані розігнали мітинг за допомогою спецзасобів: є поранені
21:33
Євродепутати просять керівництво ЄС дати позитивний сигнал на саміті з Зеленським
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!