Кількість нових випадків COVID-19 на Буковині не зменшується
Вівторок, 6 жовтня 2020, 02:21
5 жовтня у Чернівецькій області виявили 158 випадків захворювання на коронавірус, добою раніше – 163 нових хворих.
Джерело: голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук у facebook
Деталі: Лабораторія області перевірила у понеділок 564 зразки.
З часу пандемії на Буковині вже зареєстрували 15444 випадків інфікування. Вилікувались від коронавірусу 8360 хворих. Зокрема, за минулу добу одужали 44 людини.
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Нагадаємо:
- За неділю, 4 жовтня, позитивний результат тесту на COVID-19 в Україні отримали 3 774 особи, 33 хворих померли, визнано одужання 1 145 пацієнтів.
Українська правда