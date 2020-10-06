Кількість нових випадків COVID-19 на Буковині не зменшується

5 жовтня у Чернівецькій області виявили 158 випадків захворювання на коронавірус, добою раніше – 163 нових хворих.

Джерело: голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук у facebook

Деталі: Лабораторія області перевірила у понеділок 564 зразки.

З часу пандемії на Буковині вже зареєстрували 15444 випадків інфікування. Вилікувались від коронавірусу 8360 хворих. Зокрема, за минулу добу одужали 44 людини.

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