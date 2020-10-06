На дні океану лежить більше 14 млн тонн пластику – дослідження 

На дні Світового океану може знаходитись у 30 разів більше пластику, чим на поверхні, проте на суші все одно більше сміття, чим у світових водах.

Джерело: The Guardian

Деталі: За оцінками державного наукового агентства Австралії, на дні Світового океану знаходиться не менше 14 мільйонів тонн пластикових відходів шириною менше 5 мм.

Для цього науковці проаналізували елементи із різних ділянок дна недалеко від Великого Австралійського заливу. У рамках проєкту, дослідники виявили мікропластик у дуже віддалених та глибоких місцях, що може свідчити про значне поширення сміття.

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